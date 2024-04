¡Hola, queridos lectores de elCaribe! Sé que en ocasiones son muchos los que se detienen a la hora de escribir el verbo “elegir”, la acción de escoger algo o a alguien entre varias opciones. En este caso, la duda asalta porque entienden que se escribe “elejir”, debido a que, en ambos casos, suenan igual.



Ciertamente, el verbo elegir y sus derivados en otros tiempos pueden confundir. La RAE nos explica que «el verbo “elegir” se conjuga como “pedir”, por lo que se dirá “elegirá” (como “pedirá”) o “elegirían” (como “pedirían”), no “eligirá” o “eligirían”. Recuerden, además, que se escribe “g” ante e e i en las formas de este verbo: “eligen”, “elegís” (pero “elijo”, “elijas”)».



Ahora bien, para que lo tengamos claro, vamos a ver la conjugación de este verbo con tanto poder en sus diferentes tiempos: en infinito (elegir), en participio (elegido, electo), en gerundio (eligiendo).



Indicativo presente: yo elijo, tú eliges, él o ella elige, nosotros elegimos, vosotros elegís / eligen, ellos o ellas eligen.



En el futuro simple el verbo elegir se conjuga de la manera siguiente: yo elegiré, tú elegirás, él o ella elegirá, nosotros elegiremos, vosotros elegiréis/elegirán, ellos o ellas elegirán.



Pretérito imperfecto o copretérito: yo elegía, tú elegías, él o ella elegía, nosotros elegíamos, vosotros elegíais / elegían, ellos o ellas elegían.



Condicional simple o pospretérito: yo elegiría, tú elegirías, él o ella elegiría, nosotros elegiríamos, vosotros elegiríais / elegirían, ellos o ellas elegirían.



Pretérito perfecto simple o pretérito: yo elegí, tú elegiste, él o ella eligió, nosotros elegimos, vosotros elegisteis, ellos o ellas eligieron.



Subjuntivo presente: yo elija, tú elijas, él o ella elija, nosotros elijamos, vosotros elijáis / elijan, ellos o ellas elijan.



Pretérito imperfecto o pretérito: yo eligiera o eligiese, tú eligieras o eligieses, él o ella eligiera o eligiese, nosotros eligiéramos o eligiésemos, vosotros eligierais o eligieseis / eligieran o eligiesen, ellos o ellas eligieran o eligiesen.



Futuro simple o futuro: yo eligiere, tú eligieres, él o ella eligiere, nosotros eligiéremos, vosotros eligiereis / eligieren, ellos o ellas eligieren.



Imperativo: elige (tú) / elegí (vos) elegid (vosotros) / elijan (ustedes).



Así que ya lo saben, se escribe «elegir», no «elejir». Comparto este escrito a solicitud de un apreciado colega, quien me recordó que hay mucha confusión con este verbo, a propósito de las elecciones presidenciales y congresuales que celebra República Dominicana el próximo 19 de mayo, jornada en la que la ciudanía tiene la oportunidad de elegir a los representantes del Poder Ejecutivo y del Congreso para periodo 2024-2028.

¡Gracias por leerme!