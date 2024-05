La madrugada del pasado lunes, tras comenzar a las cinco de la tarde del domingo el escrutinio demlas tan esperadas elecciones presidenciales y congresuales de República Dominicana -con el triunfo del presidente Luis Abinader-, nació la siguiente frase que se adhiere a mi léxico: “La medalla de oro para el magistrado Román Jáquez Liranzo”, presidente de la Junta Central Electoral (JCE)



Jáquez Liranzo, desde el mismo momento que fue posesionado en la presidencia del órgano electoral, garantizó que trabajaría, sin descanso y junto a un profesional equipo, para que la democracia dominicana -que en ocasiones se ha visto “tambaleante”-, con el montaje de las elecciones del 2024, se consolidara. ¡Y su palabra se ha cumplido!



En las competencias deportivas, sin importar el deporte de que se trate, cuando un atleta logra alcanzar la cima, se le otorga la medalla de oro. Lo suben al pódium de los triunfadores para que le cuelguen en su cuello la presea dorada.



Román Jáquez Liranzo, el terminar el torneo electoral dominicano, ha sido galardonado con la merecida medalla de oro.



Independientemente que en medio del proceso comicial se registraran “tropelías” -como la masiva compra de cédulas y dádivas por parte de gente política inescrupulosa-, en sentido general la JCE, con el liderazgo de Jáquez Liranzo, jugó un rol de excelencia.



Como una clara prueba de que hubo individuos que cometieron acciones indebidas, que pudieron hacer colapsar los comicios, cito la declaración de Participación Ciudadana, entidad cívica no partidista, en la que denunció que se realizaron actividades negativas que pudieron entorpecer la contienda comicial.



Pero, “la sangre no llegó al río”. Las elecciones, por la eficiente labor de la JCE, terminaron en tranquilidad

Igualmente resaltar el reconocimiento para la JCE por parte de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por Eduardo Frei, expresidente de Chile.



Freid, cuando habían pasado unas horas del inicio de la consulta electoral, precisó: “Vivimos un momento para describir la manera en la que, hasta lo que va del proceso, las elecciones han transcurrido en sana paz y tranquilidad, para bien de la democracia dominicana”.



Detalle: Otro elemento positivo -para la solidez de nuestra democracia- es lo publicado por Leonel Fernández y Abel Martínez Durán, cuando apenas la JCE había escrutado el 20% de los votos. Ese detalle fue el de felicitar a Luis Abinader por su victoria.



Esa felicitación de los principales candidatos de la oposición, allanó el camino para que no se produjeran “disquisiciones” que ocasionaran hacer colapsar el proceso electoral y hasta impedir que Jáquez Liranzo obtuviera su bien merecida medalla de oro. ¡Enhorabuena!