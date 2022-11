El mundo evoluciona y, en todo ese proceso de cambio, vienen nuevos elementos que se integran también a este universo gramatical, que no escapa al debate y a intensas batallas que protagonizan algunos sectores: el del grupo que establece las normas gramaticales y el de otro que no las quiere respetar.



Hay que decir que la era de la información también ha permitido que, de manera horizontal, la comunicación fluya en todos los ámbitos y dé espacio a quienes en determinado momento no tenían los canales para hacerlo, más que en sus respectivos entornos.



Hablar del lenguaje de inclusión es necesario y lo respeto, pero no comparto la intensidad de querer modificar normas establecidas por la inconformidad de algunos que se sienten marginados cuando ya hay grafías que los toman en cuenta.



Indagando sobre el tema, encontré un informe de la Fundéu titulado “Uso en Twitter de la x, la e y la @ para evitar la mención expresa del género”, del año 2020, que aborda al respecto, enfocado en el uso para la inclusión de ambos géneros en una sola palabra.



En dicho documento de manera específica se aborda sobre los casos de la “@”, la “e” y la “x”, que suele utilizarse en términos como: todos (todxs, [email protected] y todes).



“La @ es la forma que se ha preferido como marca de inclusividad en un 50.57 % de los casos, la x se ha usado en un 31.43 % y la vocal e en el 17.89 % restante. En países como Argentina, Costa Rica, Panamá, Paraguay y el Perú se emplea más la x como marca de género inclusivo; en Puerto Rico y Uruguay, la vocal e; mientras que en todos los demás (Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, EE. UU., Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela) triunfa la @”, cita el informe.



La Fundéu nos dice que “no es recomendable usar el símbolo @ para englobar los dos géneros en una misma palabra” y nos recalca que “hay que tener en cuenta que la arroba no es un signo lingüístico, como corrobora la gramática académica, y que, además, esta fórmula no siempre es aplicable a la estructura de la lengua: así, por ejemplo, en el Día del Niñ@, ‘del’ solo puede concordar con el masculino”.



Así que… anótenlo: la @ no es un signo lingüístico, es un símbolo.

