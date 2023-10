A seis meses y 25 días para las elecciones presidenciales, el panorama de la competencia empieza a despejarse. Lo primero que se aclaró fue el panorama de los aliados, es decir cuántos emergentes apoyarán a los partidos grandes. José Francisco Peña Guaba, reveló que solo tres partidos estarán aliados a la FP, son el BIS, PQDC y PDI. Cuentan también con proyectos como el V República y Rebelde.



Con relación a 2020, la FP pierde tres aliados, PUN, PRSC y FNP. Decir que los aliados no son importantes, sería un error, pero en el actual contexto político y ante el peso de la candidatura presidencial de Leonel Fernández, no parece que el impacto en términos reales sea importante, pero si tiene un efecto mediático que afecta la percepción de victoria electoral, tan necesaria en política.



Incluso, las bases de esos partidos, especialmente de la FNP, en su mayoría respaldan a Fernández.

A pesar de eso, la alianza más importante que logró Leonel es el acuerdo con el PRD y el PLD de apoyo para la segunda vuelta. En realidad es el golpe político más importante a la reelección.



Si hay un error estratégico de la FP con el tema de los aliados, estuvo en que desde 2022, venía anunciando unos apoyos de partidos que no se concretizaron, lo que generó un pasivo innecesario.

Ese y otros errores de la FP se pudieron evitar. Al parecer, por algún lado, la estrategia de los verdes está contaminada, y conviene purificar con tiempo, pues los errores en política se pagan y si son innecesarios, el precio es más alto.



El PLD se quedó sin aliados, todos se fueron al PRM. El partido oficial perdió al Frente Amplio, pero con todo lo que ha sumado, es poco relevante. Todavía no se sabe a ciencia cierta, pero se habla de unos 20 de los 35 partidos que apoyarían al presidente Abinader.



Entre los que se menciona figura Alianza País, ese aliado tiene un efecto positivo en lo mediático. Habría que ver a cambio de que Guillermo Moreno le cede la casilla presidencial al presidente Abinader.

Lo que está más oscuro de todo es el alcance de la alianza opositora, pues avanza y se estanca. Un día amanece soleada y cielo despejado y otro con grandes nubarrones.