Sandra Bullock encarna a Malorie, en la película “A Ciegas” con una actuación magistral que cuenta la historia de una mujer que tiene que navegar río abajo, con sus dos hijos y los ojos vendados para encontrar un refugio seguro para protegerse de unos seres extraños que invaden la tierra. Es una historia de suspenso y terror que atrapa hasta el final.



Guardando las diferencias, la historia se parece en el título a lo que ocurre en el escenario electoral con las encuestas. Como por arte de magia y sin razón aparente, los estudios de intención de votos de las marcas acreditadas han desaparecido y nadie tiene explicación de por qué ocurre esto.



El hecho, excepcional en la historia política reciente, ha dejado a la población a ciegas, a merced de invasores que intentan manipular la opinión pública con resultados de estudios por encargo, que no resisten un análisis de credibilidad por el cuestionable método de investigación con que se hacen.



La última encuesta Gallup, fue publicada en octubre de 2020, apenas unos meses después de que Luis Abinader y el PRM asumieron las riendas del Estado. Las marcas más acreditadas en el mercado electoral son, además de Gallup, Mark Penn y Asisa. Ninguna ha publicado y así llega la población al año preelectoral, a ciegas y a merced de los manipuladores que le llevan confusión. Todos los estudios se publicaban con cierta frecuencia, pero han desaparecido por un largo periodo.



Cada interesado tiene un relato, y cuenta el cuento a su conveniencia. Si son de la FP dicen que es cosa de los oficialistas que intervienen para evitar que se sepa que entre Leonel y Luis hay un supuesto empate técnico.



El Gobierno tiene sus propias encuestas, y las pone a correr y colocan la popularidad del presidente más allá de las nubes. Al PLD le conviene porque al parecer su situación electoral no es la mejor, y mientras tanto, sus enemigos, los de la FP, no tienen cómo desmontar con más eficacia que su situación es mucho mejor, que lo planteado por adversarios.



¿A quién le conviene y a quien no, navegar a ciegas hasta el año preelectoral, porque si mira y si le miran, la realidad sería casi un suicidio para 2024, generaría caos y reduciría su potencial electoral?