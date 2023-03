El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió unas declaraciones en el marco de la Cumbre por la Democracia que se realizó de manera virtual, en la que citó a la República Dominicana como referente en la lucha contra la corrupción. Hasta ahí, todo muy bien. El problema llegó porque el presidente de los Estados Unidos al parecer se confundió y dijo que aquí se han abierto unas 100 oficinas para combatir la corrupción, lo que no ha ocurrido, al menos no se sabía.



Resulta que ese punto generó ruido a una declaración que cayó como balde de agua fría al gobierno que está bajo fuego del PLD, que acusa directamente al presidente Luis Abinader de los sometimientos de tres altos dirigentes de la organización y ministros súper poderosos de Danilo Medina.



A pesar del ruido, políticamente el Gobierno se anotó una buena, aunque se sabe que no gestionó esa declaración, pero llegó en el momento justo. Así la respuesta al PLD de acusar a Abinader de perseguir a sus dirigentes, fue respondida, nada más y nada menos, que por la procuradora Miriam Germán, que nadie puede acusarla de simpatía partidista ni a partidos políticos y el presidente de Estados Unidos. Ambas declaraciones caen como anillo al dedo, y si fueron fortuitas, como todo indica, mejor todavía.



Llegó la nota



A pesar de que se sabe que el Gobierno no está detrás de las respuestas de Miriam Germán y menos del presidente de Estados Unidos, apareció doña Milagros Ortiz Bosch, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, y le atribuye el logro de la lucha contra la corrupción al presidente Abinader, y no al Ministerio Público independiente. O es una cosa o es la otra, pero las dos al mismo tiempo no pueden ocurrir.



“Al agradecer el gesto del presidente Joseph Biden, de reconocer los avances de la República Dominicana en la lucha contra la corrupción, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, aseguró que ese logro es resultado de la voluntad política del gobierno en apoyar la plena independencia de la Justicia y despolitizar los poderes del Estado”, dice el primer párrafo de un comunicado de la funcionaria.