Desde el pasado miércoles se conoció la noticia de que el exdiputado, Miguel Gutiérrez, ha sido condenado a 16 años de cárcel por la corte del Distrito Sur de la Florida, en Miami, Estados Unidos.



El legislador fue apresado en mayo de 2021. Antes de declararse culpable de los cargos de tráfico de droga y lavado de dinero, una corte de Nueva York lo declaró incompetente mentalmente para llevar el proceso judicial porque “había comido materia fecal”.



La declaratoria de culpabilidad y la condena de Gutiérrez, es la prueba de que el narcotráfico penetró los partidos políticos y las instituciones del poder. Hay otros casos de legisladores y políticos, que incluso tenían decretos, con acusaciones similares.



El poder del dinero se impone en las competencias internas de los partidos y luego entre los partidos. La prueba es el botón Gutiérrez. Fue de los más votados. Obtuvo 21 mil177 votos, en representación de la circunscripción uno de Santiago en las elecciones de 2020.



Los vinculados al crimen organizado quieren penetrar las instituciones del Estado. Ya no se conforman con tener cómplices en las instituciones del Estado, pues no hay manera de que puedan cometer sus fechorías sin el apoyo de autoridades.



El PRM, la organización afectada por los casos conocidos hasta el momento, en el pasado proceso de selección de los candidatos a cargos de elección popular para las elecciones de este año, en un esfuerzo por evitar que se repita el fenómeno, informó que envió a varias organizaciones de la sociedad civil y agencias de investigación del Estado, así como a la embajada de Estados Unidos, la lista de los aspirantes para someterla a evaluación y excluir perfiles de ese tipo.



Ante la alerta de lo que ocurrió en 2020, hay que reconocer que la organización tomó los correctivos de lugar. También se ha sentido el poder del dinero de los propietarios de bancas de apuestas con varios representantes en el Congreso Nacional. Don dinero no puede seguir definiendo las candidaturas en las competencias dentro de los partidos, ni entre los partidos. Hay varios ejemplos de países en la región sumidos en crisis por esa causa.