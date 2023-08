El presidente Luis Abinader ha tomado una decisión riesgosa para su imagen a poco más de nueve meses y medio para las elecciones presidenciales del 19 de mayo de 2024. Se ha colocado personalmente al frente del tema más delicado y de mayor preocupación, la inseguridad ciudadana. Para la oposición es el director de la Policía.



El propio gobernante en una entrevista con los conductores del programa Hoy Mismo, dijo que sus asesores le recomendaron que no asumiera ese riesgo para su imagen, pero a pesar de eso prefiere dar el frente a un problema que prometió resolver cuando estaba en la oposición, y que a pesar de los esfuerzos sigue en los primeros lugares en cuanto a preocupación de la ciudadanía.



Como prueba de que la inseguridad ciudadana “quema” figuras, solo hay que pensar que durante un buen tiempo Monchy Fadul, el último ministro de Interior de los gobiernos de Danilo Medina, no podía sacar la cabeza porque automáticamente llovían las críticas sobre él.



Chu Vásquez, el ministro de Interior del gobierno de Abinader, ha estado bajo el fuego público, cada vez que da una declaración u ocurre uno de esos hechos de delincuencia que consternan a la sociedad en general.



Según los reportes de prensa, el pasado domingo en la mañana, un joven de Los Alcarrizos fue ultimado en un atraco para quitarle un dispositivo electrónico.



El hecho ha generado consternación. El suceso ocurrió un día antes de que el presidente hiciera su ya acostumbrada visita de los lunes a la sede de la Policía.



Aunque el propio presidente Abinader reconoce que sus asesores le han recomendado que no exponga su imagen ante un tema del que no hay control y que siempre ocurren sucesos imponderables, el gobernante ha seguido su visión.



Algo está viendo el presidente de la República cuán arriesgada fue esa apuesta para su imagen, que ni sus propios asesores han podido detectar, según las propias palabras del gobernante.



Pero parece que la ganancia es de tal magnitud que vale la pena correr el riesgo, al menos de eso parece convencido el presidente Abinader. El tiempo hablará, aunque hasta ahora no le ha ido mal.