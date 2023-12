La campaña electoral que se intensificará en los días, semanas y meses por venir hasta mayo del próximo año, anuncia que será intensa y acompañada de las malas artes a las que acuden algunos políticos para retener o conquistar el poder.



Pero mientras se mantenga en las estrategias que se observan hasta ahora, la campaña será decente, salvo algunas declaraciones destempladas de políticos acostumbrados al insulto en lugar del debate de ideas.



Un ejemplo de lo más interesante es la fórmula de Leonel Fernández y sus colaboradores y dirigentes de la FP, que se ha de suponer se hace para enfrentar la avalancha de “encuestas” que dan por ganador en primera vuelta al presidente Luis Abinader.



La fórmula del triunfo de los verdes está de lo más creativa. 2,100,000 (del padrón)+650 (que no son miembros pero que según dicen votarán por la FP) =2,750,000. Según los propios promotores de la fórmula necesitan 3,000,000 de votos para ganar en primera vuelta.



“Vamos a llegar a febrero (2024) con un 40 % de intención de voto. Entonces todo el mundo estará seguro de que vamos a ganar en primera vuelta”, dijo Leonel al explicar la fórmula de su triunfo.

La ecuación tiene dos variables que deben ser despejadas. Faltarían 250 mil para llegar al número mágico. ¿De dónde saldrán los 250 mil votos faltantes?; y ¿Cuál es la garantía de que esos 2,750,000 existen al día de hoy?



La única respuesta posible a la primera pregunta es que esos votos los aportarán el PLD y el PRD en una alianza en primera vuelta.



La segunda es más difícil de responder porque en política 2+2 no es igual a cuatro necesariamente. A veces la suma llega hasta a duplicarse y en otras, da cero.



Mientras la FP desarrolla su fórmula del triunfo, el PRM sigue apegado a los números de las “encuestas” y ahora aumentó la perspectiva, no solo ganará en primera vuelta, es que aspira al 60%.



Amén de las estrategias para el relato de opinión pública, la coyuntura política está impactada por muchas variables y solo el resultado de las elecciones pondrá a cada cual en su lugar en la reconfiguración de los partidos políticos.