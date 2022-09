El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, se ha convertido en una especie de héroe de la macroeconomía. Pero parece que Leonel Fernández necesita que se sepa que es uno de los villanos de la alta inflación que ha tenido el país desde finales del 2020. Que se sepa que no son solo factores externos como ha afirmado el órgano.



¿Tendrá razón Leonel como ha pasado con otros debates? Puede ser, pero habría que ver la relación costo/beneficio de esa batalla en medio de una campaña.



El tecnicismo que caracteriza el lenguaje económico, dificultad su entendimiento para la gente común, y es una piedra para el expresidente en su batalla. Se complica más porque el Banco Central logran una gran cobertura mediática, algo con lo que no cuenta el expresidente.



Valdez Albizu también fue gobernador del Banco Central durante las gestiones de Fernández, es otra dificultad, porque no se entendería que antes fue bueno y ahora es malo. No significa que no pueda cambiar, como ocurrió, por ejemplo, con las ruedas de prensa, que desde las gestiones de Danilo Medina, el Banco Central ha pasado a ser un activo político para los presidentes de turno en medios de comunicación. Pero eso no tiene nada malo, no hay por qué cuestionarlo por el hecho que no fue una práctica en los gobiernos de Leonel.



Ese pleito también significa un choque con el sector financiero del país, que respalda a Valdez Albizu. Todo lo que se pierde está claro, pero la ganancia no es tan evidente.



Leonel parece convencido que para derrotar a Luis en el 2024, tiene que mermar la incidencia de Valdez Albizu en la política, y si el gobernador comete una pifia, Fernández no se la dejará pasar, pues está en guerra ¿Se le fue de la mano a Valdez Albizu el controlar la inflación? Será el próximo tema.