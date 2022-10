José Francisco Peña Guaba, presidente del Bloque Institucional Social demócrata (BIS) y conocido por su capacidad para lograr acuerdos electorales, celebró su cumpleaños 59.



El evento fue una reafirmación de que es el líder indiscutible de los partidos políticos del país. Como buen hijo de José Francisco Peña Gómez, el hombre demostró su capacidad de convocatoria.



A pesar de que es un aliado público de Leonel Fernández, al encuentro asistieron representantes de todos los partidos, grandes y pequeños. Entre los participantes figuran el presidente del PRSC, Quique Antún; los hermanos Pelegrín y Vinicio Castillo.



Por el PLD, Danilo Díaz; el exvicepresidente Rafael Alburquerque, de la Fuerza del Pueblo. De ese partido asistieron varios dirigentes y Leonel, aunque no pudo llegar por una reunión con 100 mujeres que aspiran a la Dirección Política, lo llamó en plena fiesta.



Desde el Gobierno asistió Tony Peña Guaba, que es hermano de José Frank, y Miguel Lugo Risk, viceministro administrativo de la Presidencia. También asistieron periodistas de distintos medios de comunicación. No hay dudas, el gordo, es querido y respetado por la clase política.



¿De qué se habló?



En un encuentro entre partidos, es lógico que se hablara de política. El tema que más se sazonó fue el haitiano. Los cuestionamientos a la actitud de Pavel Isa, ministro de Economía, sobre el tema, estuvieron a la orden del día.



El mayor cuchicheo fue la salida de varios dirigentes del PLD que el miércoles fueron a los medios, y no a criticar el Gobierno, sino a tratarlo bien. No sé si a los involucrados en esos comentarios, les pasa como dice un disco que se popularizó, que lo que duele no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo..



Ese chisme va largo, se hacen todo tipo de conjeturas, se menciona a figuras de la política del Gobierno. Dicen que todos los caminos conducen a que hay un entendimiento entre el Gobierno y una parte de la oposición. Los hechos y el tiempo seguirán hablando, pero mientras tanto, hay muchas sospechas, algunas con razón, pero otras no.