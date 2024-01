Santiago, tiene la fama de ser la plaza política más complicada e impredecible que tiene el país. De hecho, el presidente de la República, Luis Abinader, cuenta entre sus éxitos políticos a temprana edad la victoria sorpresa que logró su padre, José Rafael Abinader, en 1998 en la senaduría de la ciudad corazón.

El PRM se sabe fuerte en la actual coyuntura política en la segunda plaza política de mayor relevancia del país.



Las grandes inversiones que hace el Gobierno en infraestructura con la construcción del teleférico y el monorriel entre otras obras, así como por ser la ciudad de origen y desarrollo académico y empresarial de la vicepresidenta Raquel Peña y el propio presidente de la República se dice santiaguero, se ha convertido en el epicentro de la gestión del PRM.



Sin embargo, a pesar de los buenos números que tiene el PRM como partido, los santiagueros están acostumbrados a fraccionar el voto y tienen una gran autonomía a la hora de ejercer ese derecho.



Para las elecciones municipales el PRM no las tiene todas a su favor. Por el contrario, la oposición lleva como candidato a Víctor Fadul, actual diputado e hijo de Monchy Fadul, uno de los zorros políticos de mayor habilidad que tiene el PLD. La plaza actualmente la tiene el partido morado, nada más y nada menos que con Abel Martínez, candidato presidencial del partido opositor, que ha logrado calar políticamente gracias a su gestión en la alcaldía de Santiago que cuenta con gran valoración.



Pero eso no es todo, se supo que Monchy Fadul, que a lo interno del PLD opera en combinación con Francisco Javier García, ha hecho amarres para garantizar una gran victoria a su hijo en Santiago.



Se habla de encuentros para juegos de domino con un dirigente de gran relevancia del PRM. Se haría en una residencia campestre ubicada en el trayecto entre Santiago y la capital. La reunión ocurrió en los días del último mes del pasado año. Pero el hecho ha empezado a generar cuestionamientos tanto en el PLD como en la FP, pero especialmente en el PRM. Quizás por eso la amenaza de ayer de Kelvin Cruz, de expulsar a los que no se integren a la campaña del PRM.