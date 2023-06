Miguel Vargas, aunque no se ha colocado la banda presidencial, en orden de relevancia de las actuales figuras políticas del país, está entre los 5 primeros lugares. Solo el presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, lo superan en incidencia.



Aunque el partido blanco ya no es protagonista principal en el escenario electoral, es el cuarto partido más importante del sistema, además de estar presidido por una figura de la relevancia de Vargas.



Miguel ha tenido la oportunidad de jugar papeles estelares en la política. Cuando el PRD salió derrotado del poder en 2004, levantó el orgullo perredeísta. De un 13% que tenía ese partido en las encuestas, para el 2008 con él como candidato, alcanzó la histórica votación de más de 40%. En las elecciones de medio término de 2010, aunque el partido blanco no logró senadores, obtuvo el 47% de los votos, lo que le avaló para ocupar la casilla uno en la boleta de 2012.



Antes, en 2009, firmó un pacto con el entonces presidente Leonel Fernández, para impulsar la reforma constitucional de 2010, conocido como el “pacto de las corbatas azules”. Con ese acuerdo, ganó el mérito de ser parte de la Constitución más avanzada de la historia del país, pero también habilitó para volver a la presidencia al propio Fernández y a Hipólito Mejía. De ahí salió un fuerte competidor interno para la convención del PRD en 2011. Mejía venció a Vargas por estrecho margen en la histórica convención del 6 de marzo de 2011, lo que sembró la semilla de la división más profunda del PRD y su caída.



Con un PRD muy disminuido, firmó un acuerdo con Danilo Medina para la reforma constitucional de 2015. Así, aportó el intangible que le faltaba a la reforma de la reelección de Medina: legitimidad.



En la actual coyuntura, Vargas está ante otra prueba política histórica, el rol que jugará en la propuesta de alianza opositora. El escenario de la alianza para el 2024, le crea una oportunidad, que bien manejada, daría mejores réditos políticos que otros acuerdos. Lo que decida, servirá para reivindicar su figura, una de las más criticadas a pesar de no haber sido presidente.