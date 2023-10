Las primarias del PRM el pasado domingo fueron un éxito rotundo desde cualquier perspectiva. Alta asistencia, orden, confianza en resultado y sin ruidos de ningún tipo. El evento político fue tan impecable que da la impresión de que la oposición no estaba preparada para observar ese nivel de éxito en el partido oficial.



No es que el resultado fuera sorpresivo, pues no había dudas de que el presidente Abinader saldría electo con alto porcentaje. Lo sorprendente fue el nivel de participación que superó el millón.



El resultado final reporta 879 mil votos para Abinader, para un 90.79%; Guido Gómez Mazara, 53,904,5.56 %; Ramón Albuquerque, 21,527, 2.22 % y Delia Ortiz, 1.42%, con un total de 13,750. En total el PRM consiguió movilizar 1,026,047 votantes el pasado domingo de un padrón superior a los 3 millones.



El último corte del padrón para las elecciones de mayo de 2024, indica que superará los 8 millones de inscritos, por tanto la votación del domingo del PRM representa un 12% del universo de votantes.



Gonzalo Castillo y Leonel Fernández alcanzaron votaciones parecidas a las que obtuvo Abinader el pasado domingo, Gonzalo obtuvo 911 mil votos y Leonel, 885 mil 233 sufragios. Ninguno de los dos ganó las elecciones.



Pero en esas primarias Abinader obtuvo apenas 283,393 votos y ganó la Presidencia en 2020.



El millón de 2011



El PLD realizó las últimas primarias cerradas en el 2011 y resultó electo Danilo Medina. Según la comisión de elecciones del PLD, votaron 1,063,617, 47.23%, de los 2,251,831 electores inscritos en su padrón. Danilo Medina alcanzó 907,015 votos (87.18%); José Tomás Pérez 52,190 (5.02%; Francisco Domínguez Brito, 44,967 (4.32%) Radhamés Segura 36,176, (3.48%).



Para las elecciones de 2012, el padrón nacional electoral era de 6,502,968, por tanto, la participación del PLD representó 16.4% del universo general de votantes.



Danilo y el PLD ganaron con poco margen de ventaja a Hipólito y al PRD. El PLD estaba unificado y el PRD no. Ahora Luis arranca con un millón y el PRM unificado. Un millón es un millón, pero el valor político lo asigna la coyuntura.