En el mundo de la televisión siempre se dice que las conversaciones detrás de cámara son más interesantes que las que se producen frente a ella. Lo mismo pasa en la política, en tiempos de campaña no solo se desbordan las pasiones de los fanáticos de los candidatos, también hay muchos que las ven como oportunidad de hacer negocios.



Resulta que en los últimos meses los contratistas del Estado, que son los principales donantes de la campaña, ahora y antes, están con el grito al cielo por el asedio de dirigentes del partido de gobierno que pide aportes para supuestamente cubrir los gastos de la campaña.



Las convocatorias permanentes de dirigentes del PRM a cenas de recaudación han puesto chivos a los donantes porque se sabe que en el PRM hay dos dirigentes que fueron los designados para la recaudación del dinero. El problema es que el asunto se ha desbordado y casi todos los dirigentes están convocando a empresarios y contratistas a cenas para recaudación.



El chisme ha corrido como reguero de pólvora y las quejas también por la presión para donar dinero. Muchos comentan que a pesar de los años que llevan aportando a las campañas de distintos partidos, nunca habían visto tanta angurria como la que observan ahora.



En medio de la comidilla, se supo que los dirigentes del PRM bajaron línea y abrieron todas las llaves para que se “haga lo que se tenga que hacer” para comprar la senaduría del Distrito. En las últimas mediciones el candidato del Gobierno bajó tres puntos y la oposición lo supera en 10%. Esa decisión del PRM cayó como bomba entre los donantes de la campaña que no se sienten cómodos con la idea de que el candidato oficialista tenga una curul en el Congreso.



El dinero en la campaña no solo genera ruido en el PRM. En el PLD y la FP corrió la noticia que los recursos recaudados para cubrir los gastos del día de las votaciones municipales el 18 de febrero no llegaron, se esfumaron en el camino.



Esos partidos ahora enfrentan problemas de recaudación por el descrédito de muchos de los que piden dinero para la campaña pero termina con otro destino. Se necesita escribir un libro sobre las anécdotas del cambio en la campaña.