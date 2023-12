La suerte está echada para las elecciones de 2024. Dos bloques políticos, la oposición encabezada por el PLD, la FP y el PRD y el bloque oficialista encabezado por el PRM. La apuesta del bloque oficial es a ganar en primera vuelta y en eso han concentrado sus esfuerzos de acuerdos políticos con otros partidos, de propaganda y marketing. En cambio la oposición tiene una apuesta para frenar el avance del gobierno y forzar una segunda vuelta.



Aunque esa es la posición pública de la oposición, la verdad es que no hay consenso a lo interno de esos proyectos de que esa sea la estrategia correcta, es lo que se puede extraer de las conversaciones con dirigentes de los tres partidos, especialmente del PLD y la FP.



El riesgo de esa estrategia es que el PRM y Luis Abinader tienen posibilidades reales de construir una victoria en primera vuelta. Históricamente, el elector dominicano prefiere decidir en primera vuelta. La única experiencia fue en 1996, pero en un contexto exactamente contrario al que se presenta para 2024.

Forzar el balotaje fue una estrategia de Balaguer, pero lo hizo desde el poder y contra José Francisco Peña Gómez, que estaba en la oposición, y tenía un voto duro en contra, lo que le hacía imposible lograr el 50+1. El PRSC, siendo el partido más votado en 1994 y de gobierno, no podía pactar en primera vuelta cediendo la presidencia al PLD, que había sacado apenas un 13% dos años antes.



El contexto de 2024, es totalmente distinto a 1996. Luis no es Peña Gómez, no está en oposición ni tiene un voto duro en contra que le impida alcanzar el 50+1. Tampoco hay un colapso de la economía que pueda catapultar una victoria en primera vuelta a Leonel Fernández como pasó en 2004.



Ahí radica el riesgo de la oposición de una estrategia de segunda vuelta, que luce innecesaria por la inclinación clara del electorado hacia una de las tres candidaturas opositoras. Y si el resultado se sabe de antemano por qué dejar para junio lo que se puede hacer en mayo.



El reto de la oposición es detener la continua salida de dirigentes del PLD hacia el PRM, para eso tienen que crear una mayor percepción de triunfo que el PRM.