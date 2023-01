Faride Raful, senadora del Distrito Nacional y exdiputada más votada de la circunscripción uno del Distrito Nacional, es el último fenómeno de popularidad del centro de la capital.



La diferencia, entre la legisladora y casos anteriores como el de José Laluz, Minou Tavárez Mirabal y Pelegrín Castillo, es que ella parece que no entiende lo que le ocurre.



También podría ocurrir que como su figura política fue impulsada en la era de las redes sociales, el propio medio que la volvió estrella, ahora le juega en contra.



Lo cierto es que cuando se observa el comportamiento del votante de la circunscripción uno de la capital, principal nicho de apoyo de Raful, tiende a cambiar con facilidad de preferencia y que en cada elección escoge una figura y la convierte en fenómeno de popularidad.



En los comicios de 2020, además de Raful, José Horacio Rodríguez, fue otra figura política que capitalizó un gran apoyo en esa demarcación, lo que parece ha empezado a cambiar.



Omar Fernández logró buen apoyo en las pasadas elecciones, pero ahora parece que es el nuevo fenómeno de popularidad de la capital. Ojalá que el diputado y vocero de la bancada de la FP, no cometa el error de otros políticos que piensan que eso es para siempre.



Laluz, siquiera se presentó de nuevo para la diputación y aunque no lo diga, los números no le daban para seguir.



Antes ocurrió lo mismo con Minou Tavárez y Pelegrín Castillo. De hecho, el comportamiento de esos votantes no tiene que ver siquiera si son figuras liberales o conservadoras, pero los de pensamiento liberal logran mayor apoyo.



Respuesta de Faride



Faride y sus colaboradores lucen atrapados ante lo que les ocurre y dicen que la legisladora es víctima de una campaña en contra. Es posible lo de la campaña, pero se enmarca en las críticas normales cuando hay otros que quieren la misma plaza. A la senadora quizás le conviene recogerse por un tiempo, reflexionar y desarrollar una nueva estrategia que le permita relanzar su carrera. Es joven y el tiempo le alcanza para mucho todavía, pero necesita administrarse mejor.