Son muchas las figuras, incluso de personas no conocidas, que han sido flechadas por el presidente Luis Abinader a través de la red de intercambio de mensajería privada Whatsapp. De las largas horas de trabajo del gobernante se sabe porque los funcionarios revelan que reciben sus mensajes hasta a las 2:00 am.



El presidente Abinader es muy dado a mantener un intercambio directo con las personas de todos los sectores, sea mediante entrevistas, visitas, conversaciones por Whatsapp, X o llamadas telefónicas.

El estilo del gobernante, primero empezó a circular en privado en conversaciones entre grupos distintos, sobre ese trato distinguido del gobernante de abordaje directo. No se sabe si desde el inicio fue una estrategia de marketing político, pero lo cierto es que luego se convirtió en eso, fuese o no con esa finalidad.



Es así como figuras con características independientes como el director del COE, general Juan Manuel Méndez, lucen rendidas ante la atención directa del gobernante. En el caso de Méndez, ha ido a varios programas, en medios tradicionales y redes sociales, promoviendo las virtudes de la reelección del presidente Abinader.



Entre las razones que cita son: “Es el mejor presidente con el que he trabajado; a mí en lo personal, me apoya, me llama, me escribe, me contesta cuando le escribo, ha ido dos veces al Centro de Operaciones de Emergencia, cosa que no fueron otros; en el caso mío, yo soy loco con este presidente…agradezco la distinción que ha tenido conmigo y no lo voy a olvidar; no voy a olvidar cuando yo estaba enfermo ahí en mi casa tirado, que me llamó; eso no lo había vivido con otro, y con otro estuve enfermo también”. Entrevista en Despierta con CDN hace alrededor de dos meses.



Es evidente que Méndez estaba necesitado de atención y el presidente Abinader cubrió esa carencia, solo que, al parecer, el general no estaba listo para lidiar con eso.