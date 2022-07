El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, ha mostrado que tiene material político pues ha podido vadear con éxito el fuego de las redes sociales por una promesa de campaña que hizo para bajar el precio de los combustibles, lo que se popularizó como la “formulita”. Pero como fue cosa de la campaña, en eso se quedó.



Bisonó, diputado varias veces por la circunscripción dos de la capital, es de las figuras que en lugar de afectar su imagen con lo escándalo frecuentes que afectan la Cámara de Diputados, salió fortalecido.



Ito, una de las figuras más importantes del gobierno de Luis Abinader y a quien se atribuye gran responsabilidad en la política de subsidios a los combustibles, sin dudas una de las medidas más acertadas de la gestión de Abinader frente al alza de los precios del petróleo, tiene el reto de definir qué hará, políticamente hablando, pues al PRSC es evidente que no puede volver, ni tendría porqué retornar porque le ha ido bien fuera de ahí.



Ahora que en el PRM se habla de trece nuevos miembros para la Dirección Ejecutiva, el nombre de Ito junto con el de Raquel Peña, Roberto Salcedo y dirigentes como Wellington Arnaud y Adolfo Pérez, es de los primeros que sale a relucir para ocupar uno de los asientos



Pero Bisonó es una figura de alto perfil político y no hay duda alguna que su llegada a la cúpula del PRM generará ronchas y aunque no se expresen en lo inmediato en algún momento saldrán a relucir, sobre todo cuando pase el tiempo que resta a la actual gestión y los cuatro siguientes, si finalmente Luis gana la reelección en el 2024.



Hay experiencias exitosas de dirigentes que prefieren su propio espacio, donde decidan a sus anchas y no estar sujeto a empujones que podrían venir por espacios de futuro. Tal vez al veterano dirigente salido de las entrañas de PRSC, le conviene pensar en un partido de los que ya tienen personería jurídica.