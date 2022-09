El hecho de las decisiones de la asamblea del PRM que generó más comentarios, fue la elección para la Dirección Ejecutiva de Ito Bisonó y Roberto (Robertico) Ángel Salcedo. Los perremeístas tienen razón cuando se quejan de que ambos llegaron a la cima, a pesar de tener militancia en esa organización. Pero ese hecho no le resta méritos a ambos para la jugada que dio el PRM con ellos.



Bisonó es un político consagrado, fue diputado por cuatro periodos de un partido en declive como el PRSC, es decir, que logró avanzar por el peso de su figura. Fue presidente en funciones del partido rojo, mantiene excelente reputación a pesar de tantos años en el ejercicio político y su nombre siempre ha sonado para la candidatura presidencial.



En la división del PRD, los que estaban en la Comisión Política, pasaron al PRM con la misma condición y lo propio ocurrió en el cisma del PLD, los que estaban en el Comité Político, pasaron a la Dirección Política.



Lo más lógico es que si una figura política de la dimensión de Ito Bisonó, si pasa a otro partido, lo haga en las mismas condiciones que tenía. Fuera de que su ascenso genere malestar entendible en algunos dirigentes del PRM que quieren un asiento en el máximo órgano, el PRM gana con Ito.



Roberto Salcedo



Roberto Salcedo se sumó al proyecto de Abinader en el 2020. Fuera del peso de su figura en la opinión pública, no tiene una trayectoria política de militancia en el PLD de donde proviene. Pero su padre, Roberto Salcedo, exalcalde del Distrito, sí.



Entonces, el reconocido comunicador y cineasta, no es solo él, también arrastra a una figura que gobernó la ciudad por 14 años y eso tiene peso. No se sabe si Roberto Salcedo padre, ingresará también al PRM, y en qué condición. Pero por lo pronto, ni el PLD ni la FP, cuentan con dos figuras de gran impacto, y eso es bueno para el PRM.



No parece que en un análisis de costo-beneficio de esa decisión, el partido oficial pierda más de lo que gane.



Lo que sí es que, con ese paso, se refuerza la narrativa de que el PRM ignora los cuadros partidarios para favorecer los de afuera.