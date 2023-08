Email it

El acuerdo parcial entre el PLD y la FP se logró tras largas horas de trabajo de los comisionados de ambos partidos, con Miguel Vargas como árbitro. La alianza, en su primera fase, está lista para ser anunciada en cualquier momento.



Entre los detalles que se han conocido se sabe que no hay intercambio de alcaldías por senadurías y viceversa. Lo cierto es que los dirigentes con pensamiento más estratégico de la FP no cayeron en el gancho de dar apoyo en febrero al PLD para luego recibir en mayo.



Esa realidad pone en evidencia que lo que se ha dicho de Rafael Paz, de que se habría mostrado obstinado por la candidatura a la alcaldía de la capital, no es cierto. La verdad sobre esa situación es que la FP nunca tuvo en agenda negociar un acuerdo electoral con el PLD en las grandes plazas, especialmente el Gran Santo Domingo y Santiago.



La alianza ha implicado una batalla en la opinión pública entre el PLD y la FP. En realidad se firmó un acuerdo que ninguno de los actores debió dar declaraciones públicas sobre las conversaciones, pero los dirigentes del PLD empezaron a promoverlas en los medios de comunicación.



El último en sumarse a las declaraciones sobre el hecho de la alianza fue Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, en lo que pareció un cambio respecto de su posición anterior de rechazo a una alianza con los verdes. Sin embargo, si se analizan sus declaraciones, parece que intenta afectar el acuerdo, porque volvió sobre su plan original de que quien obtenga más votos en febrero respalde la candidatura presidencial en mayo.



Lo que se ha discutido en el marco del acuerdo y lo han confirmado varios dirigentes de ambos partidos, es que quien quede en tercer lugar en la primera vuelta de mayo respalde al partido y candidato que clasifiquen para la segunda vuelta, si es que ocurriera ese escenario.



Otro tema que habría causado incomodidad entre los dirigentes del PLD que negocian la alianza con la FP, fueron las declaraciones públicas de Roberto Rosario, que anunciaban el acuerdo para los próximos días. Incluso, las declaraciones provocaron una reunión de emergencia a solicitud de los dirigentes del PLD. Según se supo, lo que molestó fue que Roberto dinamitó la estrategia morada.