El 31 de Julio de 2023, la FP anunció la primera candidatura electa a nivel municipal. Julio Romero como por Santo Domingo Este, 90 días antes de la fecha límite para presentar las candidaturas. Más aun, la JCE extendió el plazo un mes más al uno de diciembre.



La FP se había reservado la plaza, por tanto, no se entiende la prisa en anunciar esa candidatura cuatro meses antes del plazo fatal. Más incluso, si el municipio estaba reservado ¿por qué hacer una encuesta para definir la candidatura con 4 meses de antelación? ¿Por qué no se permitió que todos los aspirantes continuaran el activismo durante 4 meses de campaña y por el contrario se les frenó?



Para el 31 de julio y el tiempo que duraron las negociaciones, la respuesta posible a esas preguntas era que la plaza se usaría como mecanismo de presión en el marco de las conversaciones de la alianza opositora. Sin embargo, no fue así, esa organización de manera errónea mantuvo la candidatura de Romero, a pesar del ruido que causó solo el anuncio, que dejó un daño enorme en la imagen y marca de la FP.



Según la versión de varios candidatos a ese puesto, siquiera fueron consultados para la elección de la firma, que fue solo una encuestadora la que midió. Solo fueron informados de la decisión precipitada. Incluso, se supo que la Comisión Nacional Electoral de la FP no fue la que ejecutó ese proceso.



Lo que ha salido a relucir a lo interno de la FP en SDE y en otros partidos, es que la razón que movió la elección sospechosa de esa candidatura no fue solo de conveniencia política o no. Otros intereses mediaron para coronar el mayor error que ha cometido la FP de cara a las elecciones de este año.



No se trata solo de ganar o no una plaza, se trata de apostar a desempeñar el mejor papel posible. Pero al contrario la jugada fue a algo así como, no importa lo que pase en el municipio más grande del país.



El simbolismo de lo ocurrido va más allá. No se cuidó la marca partidaria y quienes intervinieron, por descuido o no, al parecer no tienen fe en un triunfo presidencial, porque no cuidaron la candidatura por la presidencia. Ojalá no sea tarde para aprender la lección.