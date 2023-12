Las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) se convirtieron en una lección política y en un avance de que la guerra electoral de 2024, será una batalla de vida o muerte entre la oposición y el Gobierno.



Fuera de los cuestionamientos a los que queda sometido el gremio de los profesionales de la toga por el manejo cuestionable, desde todas las perspectivas del proceso, la lección que queda es política.



En una evaluación de jugada política pura, el PRM se quemó y la oposición pasó con notas sobresalientes el evento. Desde la noche del sábado los dirigentes del PRM empezaron a difundir videos y notas en las que se declaraban ganadores de la presidencia del gremio.



En la mañana del pasado domingo, hasta alrededor de las diez AM de ese día, medios de prestigio otorgaban la presidencia del gremio al candidato impulsado por el PRM. Algunos incluyeron hasta perfil y trayectoria profesional de Yohan López. El hecho evidenció un intento de tomadura de pelo y manipulación de la opinión pública en la que el PRM nunca debió incurrir. Hasta ese momento, la comisión electoral del CARD no había emitido ningún boletín con los resultados de las votaciones.



Todo cambió cuando la oposición se percató de la jugada y reaccionó en cadena. Abel Martínez, Leonel Fernández y Miguel Vargas con declaraciones sucesivas dieron como ganador del proceso a Trajano Vidal Potentini, y lograron doblarle el pulso al Gobierno en la opinión pública. Las sucesivas ruedas de prensa de dirigentes del PRM, en lugar de ayudar, empeoraron la situación del partido oficial.



Si el PRM se sabía derrotado en el CARD por la alianza RescateRD, debió actuar con mayor tacto, pero en lugar de minimizar lo ocurrido, potencializó su impacto político.



El caso podría servir para tener una idea de lo que pasará en febrero y mayo. Hay que proteger a la JCE y la JCE debe protegerse de ella misma. Especialmente porque las del 2024, serán las primeras , en varias décadas, sin Agripino Núñez Collado. Todavía en el país no hay una figura que lo sustituya, aunque ya el gobierno de Estados Unidos, postuló un nuevo embajador, luego de tres años ausente del tema.