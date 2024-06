Los procesos políticos y electorales dejan lecciones. Crean y fortalecen nuevos liderazgos y sepultan otros. También entierran partidos políticos o los dejan al pie de la tumba.



En los partidos de oposición, especialmente en el PLD, un grupo quiso cargar la debacle electoral a la cúpula de edad más avanzada y emprendió una campaña de “renovación” que consistía o consiste, en una especie de desechar a los de mayor edad para presentar caras nuevas, como respuesta al pobre desempeño electoral.



Lo ocurrido entre el 27 de mayo hasta ayer, parece que esa estrategia no ha logrado los frutos esperados. Por lo que a sus responsables se les puede corear la consigna “prueba no superada” del popular programa Guerra de los Sexos. Hasta ahora, en la guerra por el control del PLD, Danilo lleva la ventaja en la primera batalla, sin tirar un tiro.



A los aspirantes presidenciales del PRM que tomen nota. Los que se precipiten a presentar proyectos presidenciales, especialmente los nuevos, esos que trabajan haciendo creer una cosa, pero quieren otra, pueden quedar entrampados en el llamado del presidente de poner reglas a las precandidaturas. ¿Se entiende?



En la FP



En la FP parece que la fiebre inicial que se observó en los dirigentes se ha calmado. El retiro de la Dirección Política fue pautado para el 22 de este mes, luego del regreso de un viaje al exterior del presidente de la organización.



Leonel Fernández habría planteado en la reunión del 27 de mayo que todo el que aspira a un cargo o puesto en los organismos de dirección, tendrá que pasar el examen de las bases. Según lo que se ha recogido, la decisión ha desatado un nerviosismo entre los dirigentes de la organización que tendrán que verse las caras con la dirigencia media y la militancia, con las que al parecer tienen deudas acumuladas en las elecciones de febrero y mayo.



En la FP, igual que en el PLD, nadie aspira a la Presidencia, las apetencias están concentradas en la secretaría general. No se puede descartar que tantas aspiraciones terminen beneficiando a Peñita, Antonio Florián, secretario general de la FP, cargo que heredó de las antiguas siglas, el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD).