Leonel Fernández es el candidato presidencial de la FP, principal estratega y casi único vocero de la organización para las elecciones de 2024. Por más capacidad que tenga una persona, es imposible desarrollar tantos roles al mismo tiempo y en medio de una campaña electoral, es aún más complicado.



No es que el líder del partido verde se haya autoasignado esos roles, quizás ni lo perciba, pero en la práctica es así. Se sabe que Fernández advirtió hasta el cansancio el riesgo de iniciar conversaciones de alianza con dirigentes políticos sin ninguna credibilidad ni la confianza que requiere ese tipo de acuerdos. Estaban en sintonía con Fernández dirigentes como Franklin Almeyda y Rafael Alburquerque. Sin embargo, accedieron para satisfacer a la mayoría de la Dirección Política, que prefería ese camino.

Independientemente de que la alianza entre el PRD, PLD y la FP se concretice o no, la experiencia ha dejado varias lecciones al principal partido de oposición. La más importante es que nadie, en su sano juicio, coloca el destino de su proyecto más importante a la voluntad o la firma de un enemigo.

Para las interioridades del partido verde, deja en evidencia que Leonel y la FP necesitan un anillo protector. Ambos deben contar con un equipo que filtre los procesos antes de que lleguen a su principal cabeza, que es además el candidato presidencial.



La tarea delicada radica en quienes integrarían ese anillo. La principal cualidad de esos dirigentes es que no contaminen la estrategia de la organización porque ha estado contaminada, no necesariamente de manera mal intencionada.



Ese proyecto político necesita de un grupo de dirigentes auténticos, que haga la tarea de depurar los procesos, evaluarlos y analizarlos antes de que lleguen a Fernández. Se sabe que Franklin Almeyda, Rafael Alburquerque, Daniel Toribio, Roberto Rosario y Joaquín Gerónimo, sintonizan con la esencia de la FP y su líder.



Leonel, además de las múltiples tareas que tiene, por la dimensión de su figura, es el principal candidato de la oposición para las elecciones de 2024. A pesar de su veteranía y de que es conocido, la tarea no deja de ser un enorme reto.