Los planes de crear un frente opositor que sería anunciado antes de que concluya esta semana, se esfuman. Miguel Vargas, que había estado mediando en las conversaciones entre el PLD y la FP, emitió unas declaraciones evidentemente molesto por el rumbo que han tomado las conversaciones. ¿Qué fue lo que molestó a Miguel?



Los comisionados del PLD, la FP y Vargas habían firmado un protocolo que consistía en no dar declaraciones públicas sobre el avance de las negociaciones. Pero varios dirigentes del PLD entre ellos Danilo Díaz, Temístocles Montás y Andrés Navarro, hicieron media tours para hablar de los avances de los acuerdos. Roberto Rosario, ante la persistente actitud del PLD, también se fue a los medios a confirmar las negociaciones.



Lo segundo que habría colocado en situación de ruptura el acuerdo es que el PLD puso en agenda posibles acuerdos para el Gran Santo Domingo, especialmente el Distrito y Santo Domingo Este, demarcaciones que desde el inicio de las conversaciones, se aclaró que no entraban en las discusiones para posible alianza porque los verdes no harían acuerdos para apoyar a otros partidos en esas plazas.



Las declaraciones de Abel Martínez fue otro factor que generó incertidumbre sobre la confianza en las conversaciones pues introdujo el tema de que el partido que saque más votos en febrero reciba el respaldo de los demás partidos opositores para la candidatura presidencial. Lo acordado en las conversaciones fue un respaldo para la segunda vuelta de quien quede en tercer lugar.



Los dirigentes de la FP parece cayeron en el gancho de perder tiempo en conversaciones con el PLD porque a pesar de tantos tropezones, no han aprendido a levantar los pies. Lo que es el PLD hoy, nunca ha cumplido nada de lo que dice o promete. Siquiera dentro de su propio partido, la última prueba fue lo ocurrido en la reunión del Comité Político que aprobó alianzas con todas las organizaciones, pero frente a los medios usaron una semántica que decía lo contrario que fue necesario aclarar. En las conversaciones para la alianza comenzaron violando el protocolo y ya ven por dónde va el asunto.