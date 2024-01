Tanto el PRM como los partidos de oposición han cometido errores de cálculo político para las elecciones de febrero y mayo de este año. El PRM apostó a que la oposición iría dividida y no fue así. El PLD, FP y el PRD lograron una alianza de mayor alcance de lo previsto y ha sido el hecho de mayor impacto político de cara a las votaciones.



El PRM también ha concedido mucho a los partidos aliados a cambio de la casilla para la candidatura presidencial. El precio político hasta ahora, ha sido alto para ese partido, especialmente en la capital, la plaza más simbólica.



Del lado opositor, los errores políticos no han faltado. El PLD y la FP a pesar que lograron una buena alianza, cometieron el error de ir divididos en algunos municipios y distritos. Se sabe que al inicio de las negociaciones existía el temor, con razón, en la FP de que no sería conveniente ceder las grandes plazas al partido morado, porque sería un riesgo para el nuevo partido.



Sin embargo, al cabo de más de 4 meses de negociaciones, esa teoría quedó derrotada por la realidad, el PLD no es una amenaza para la FP por la caída que ha experimentado. De hecho, de los grandes municipios del Gran Santo Domingo y Santiago, solo Santo Domingo Este quedó fuera de los acuerdos. Algunos de los armadores de ese pacto estaban impulsando la idea de desmontar a los candidatos sin posibilidades de ganar para respaldar a los que tienen mayor posibilidad. Pero se les hizo tarde.



No era necesario colocar al voto opositor en la disyuntiva de tener que decidir entre los propios candidatos de los partidos de la alianza. Lo correcto era llevar candidaturas comunes y que el votante opositor pudiese elegirlos en cualquiera de las tres casillas. Obligar a la gente a votar por quien no quiere y las candidaturas impuestas no ganan elecciones.



La oposición se hizo mucha ilusión en que el PRM no lograría tantos aliados. Decían que no tenían cargos en el Gobierno y que para esos minoritarios el apoyo es a cambio de decretos. Los hechos dicen lo contrario, el PRM tiene 22 aliados. En la oposición falta más sentido práctico y menos teoría. El PRM es lo contrario, se pasa de pragmático.