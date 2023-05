Email it

El quinteto de la reelección del presidente Luis Abinader, Yayo Sanz, José Ignacio Paliza, Samuel Pereyra, Deligne Ascención y Luis Valdez, integra a sus viejos colaboradores. Son los que creyeron en su proyecto cuando pocos le auguraban éxito. Estuvieron en el viejo Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y luego creyeron en fundar el PRM, a pesar de todas las advertencias de fracaso. Los frutos están ahí, llegaron al poder con solo cinco años de existencia.



Pero el presidente Abinader logró refuerzos importantes en el tramo final de la campaña electoral, que lo impulsaron al triunfo contundente que logró en primera vuelta en la cita del 5 de julio de 2020.



Ito Bisonó, Roberto Ángel Salcedo y Raquel Peña son figuras que llegaron en un momento en que el proyecto necesitaba el empuje final. De hecho, los tres pasaron a la Dirección Ejecutiva del PRM en el proceso de reestructuración interna. En ese grupo también se incluyó a Samuel Pereyra, que no tenía mayores vínculos partidarios, pero se sabe que es uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la República.



Del valor político que tienen Robertico, Ito y la vice, hablan los hechos. Raquel Peña es la figura de confianza del presidente de la República cuando necesita resolver los temas de Estado que son realmente importantes y de gran impacto social y la opinión pública.



Se sabe que Ito es el ideólogo de la exitosa política de subsidios que aplicó el Gobierno para amortiguar las alzas de los precios en los combustibles y los alimentos.



El gran acierto de la gestión de Abinader para lidiar con el impacto de la crisis económica. También es enlace en San Juan.



Salcedo fue designado en la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia, y por las jornadas que encabeza de diversos programas de impacto social, es evidente que el presidente lo tiene como uno de los brazos operativos de la reelección. Su nombre no tiene competencia en el anillo reeleccionista para dirigir el sector externo y es enlace de la Dirección Ejecutiva del PRM en Hato Mayor. Eduardo Estrella, presidente del Senado, es otro refuerzo y no es nuevo.