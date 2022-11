Email it

En la página de la Presidencia de la República hay una nota colgada del 21 de octubre que establece que el plan piloto “Parquéate bien” ha mejorado en un 43 % el flujo de tránsito en las 13 primeras vías intervenidas en el Distrito Nacional. El dato lo sustenta el director del Intrant, Hugo Beras.



“Beras comunicó que la institución realizó un estudio técnico a través del departamento de Movilidad Sostenible, el cual arrojó que el piloto, puesto en marcha el pasado 26 de septiembre, “disminuyó el tiempo de traslado en esas vías en un promedio de más de un 43 %”, dice la nota.



“En ese sentido, Beras expresó que el tiempo estimado para recorrer la calle Boy Scouts previo al plan piloto era de 61.0 segundos y ahora es de 38.7, lo que representa una variación de tiempo de 22.3 segundos a favor del usuario. Asimismo, los conductores que transitan calles como la David Ben Gurión, Fernando Escobar, Filomena de Cova, Francisco Lavander, Freddy Prestol, José Armando Soler, Pablo Casals, Poncio Sabater, Seminario y Calle Z, experimentan una variación promedio de tiempo que va desde 22 hasta 60 segundos, después de la puesta en ejecución del programa de Intrant”, agrega la publicación.



Otro ejemplo. Una nota publicada en el portal del Listín Diario el 13 de este mes, recoge la siguiente información. “El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, dijo que los índices de criminalidad han disminuido de forma considerable tras la implementación en la provincia Santo Domingo de la prohibición de venta de alcohol después de las 12 de la noche”.



El Banco Central dice que la economía creció 12.4% en el 2021, aunque para los fines de cálculo es válida la fórmula que se usa, no hay necesidad de autoengañarnos. En términos reales la economía creció 4.7%, comparada con 2019, lo que procede si queremos ser realistas.



Son solo tres botones, que sirven de ejemplo de una confianza excesiva en que el marketing puede sustituir la realidad. No es verdad que los tapones se han reducido, la criminalidad no ha bajado, ni la economía de la mayoría está mejor por decir que el país creció un 12%.