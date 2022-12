Al menos aquí, imagino que en otros países también, la política es una actividad brechera. Los políticos se viven acechando lo que hace uno y otro, para hacer lo propio, en caso de que convenga.



Si un partido va a la JCE, los otros también van, si sale una encuesta que dice una cosa, los otros tienen la suya con sus propios números, bien acomodados a sus intereses. Si uno sale publicado y el otro no, viene reclamo y así en cada cosa y día tras día.



Lo que no se registraba como muy común era imitar la estrategia de los adversarios. Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo arrancaron con la afiliación con una meta de dos millones a mayo del 2023.



Con esa estrategia Leonel lleva dos años con el partido movilizado y haciendo opinión pública.



Adicionalmente, desde que terminó el proceso electoral del 2020, arrancó con un plan de juramentaciones, que no ha detenido.



El PLD inició el proceso interno, lo concluyó y parece que quedó sin plan para hacerse sentir. Organizó la consulta para escoger el candidato presidencial y Danilo Medina desarrolló un plan de juramentaciones de nuevos miembros.



Es lo mismo que hacen Leonel y la FP, la diferencia es que los del PLD son miles, 10 mil, 15 mil, 20 mil y así.



El PRM para no quedarse atrás, anunció un plan de afiliación de nuevos miembros para llegar a 3 millones. Si Leonel quiere dos millones, ellos van por tres.



Pero antes, la FP había anunciado una alianza con varios partidos, lo que no ocurrió, no se sabe bien el porqué.



Pero el PRM aprovechó un evento masivo, el que pasó a la historia porque el presidente Luis Abinader llamó a la gente a no mirar para atrás, y en ese escenario invitó a un grueso número de representantes de partidos minoritarios.



En el acto se observó la felicidad del presidente Abinader cuando, incluso, los invitó a ponerse de pie, para que los que miran de afuera los vieran bien.



En lo que el PRM les lleva una gan ventaja a los de oposición, y que no pueden ponerse en modo “me too”, es en la conquista de alcaldes con un claro plan de barrer en las municipales para empujar los puntos que falten para ganar en la primera vuelta de mayo de 2024.