La Marcha Verde concluyó ayer un proceso de metamorfosis que había iniciado desde la campaña electoral de 2020, continuó con la llegada del PRM al poder y ahora concluye con un cambio radical, como el segmento que tenía Tania Báez, famosa de nuevo en estos días, en su popular programa, Hola Gente.



Desde el punto de vista biológico metamorfosis encuentra la siguiente definición en el diccionario de Oxford. “Transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma sino también a sus funciones y su modo de vida”; “Cambio o transformación de una cosa en otra, especialmente el que es sorprendente o extraordinario y afecta a la fortuna, el carácter o el estado de una persona”.



En eso ha estado la Marcha Verde, en una metamorfosis. Lo único que no ha cambiado son sus protagonistas, o sea, sus caras, porque cambiaron en algo, la mayoría está en el Gobierno o se sirve desde afuera con la cuchara grande.



El cambio radical fue de color y nombre. Ahora son azules, el mismo color del partido de gobierno, el PRM. El verde es el color de la Fuerza del Pueblo, que lidera Leonel Fernández, el que tenía en el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), adonde fueron a parar los que salieron del PLD.



Además las banderas verdes de la FP se han paseado con éxito varias veces las calles de la capital con marchas de jóvenes y mujeres y anunció una tercera, para el primero de mayo por el Día del Trabajo.



También cambiaron de nombre. Ya no son Marcha Verde, ahora son solo “ciudadanos y grupos sociales”.

Pues esos ciudadanos se manifestaron ayer vestidos de azul y con nueva consigna. “ni un paso atrás” frase melliza de una consigna que asumió Leonel en 2019 en su lucha por el respeto a la Constitución. Parece casi gemela de la que pronunció el presidente Luis Abinader en un acto del PRM: “No miren pa’ tra’. Ni un paso atrás de los manifestantes es sobre la corrupción y la impunidad y en apoyo a la Procuraduría. Marcha Verde para 2020 fue un brazo político del PRM y se evidenció con el apoyo de sus figuras a ese proyecto; luego fueron al Gobierno y ahora se activan con cambio de color y nombre. La política compay.