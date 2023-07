La estrategia del PLD y la FP, desde la etapa temprana de la campaña evidenció que si el objetivo era la vuelta al poder sin importar si ocurría desde las siglas moradas o las verdes, tendría un enfoque distinto a si la apuesta de cada organización era fortalecer sus siglas.



Finalmente la apuesta del PLD ha quedado expuesta cuando se cumplieron los plazos fatales, optará por preservar las siglas. Esa lectura se desprende de la postura radical contra una alianza con la FP impuesta por sus cabezas.



Los estrategas de esa apuesta hicieron dos cosas bien. Entretener a la dirigencia y militancia con el relato de la posibilidad de una alianza y darles victorias momentáneas a sus dirigentes. Los mejores ejemplos son que Charlie Mariotti se “impuso” a Rubén Bichara, el candidato de Danilo para la secretaría general; y el último fue el “triunfo” en el Comité Político de los pro alianza ante los antialianzas.



Considerar que la decisión del PLD es un error no sería del todo objetivo. No es sensato criticar la decisión de seguir existiendo como institución por encima de la vuelta al poder de la familia boschista a través de la FP, mejor posicionada que los morados de cara al 2024. Lo contrario sería entregarse a los brazos de Leonel y su partido.



El problema del PLD es otro, se le hizo tarde para salvar las siglas. La estrategia del liderazgo predominante de difundir la idea “si no es aliados, no ganamos” desde el principio tuvo el objetivo de evitar la salida masiva de dirigentes.



Una ponderación objetiva de esa apuesta tiene que reconocer que logró ese cometido. El PLD no se desmembró de la noche a la mañana como ocurrió con el PRD.



A pesar de eso, la salida casi en cuentagotas de dirigentes, pero constantes, los casos de corrupción, el fracaso de estrategias como el supuesto éxito de adelantar la escogencia de la candidatura presidencial, provocaron que el PLD llegara muy disminuido a esta etapa.



Al parecer, para el 2024 habrá un frente opositor encabezado por la FP, el PRD y otros partidos. El PLD iría en solitario, un escenario fulminante por el lejano tercer lugar que tiene en el electorado. La operación ha sido un éxito, pero parece que el paciente morirá.