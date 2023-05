El aspirante a la candidatura presidencial del PLD, Abel Martínez, informó que su partido no hará alianza con la FP para las municipales de febrero. No se sabe cuántos aliados conseguirá el PLD o si su destino en el 2024 será en solitario frente a dos bloques, uno encabezado por el PRM, que según se dice, tendría alrededor de 15 aliados y un frete de oposición encabezado por la FP, que llegaría a nueve partidos.



Según los comentarios en el PLD, lo que mantiene enfrentado a Martínez con importantes cuadros de la cúpula morada es que en la campaña prefiere ocultar los símbolos del PLD y alejarse lo más posible de ese partido, que atraviesa por un momento difícil en su imagen.



El problema de Abel es que su posicionamiento electoral es muy inferior al PLD, incluso después que asumió la candidatura la organización ha descendido a un tercer lugar, algo que ya no discute nadie.



Según las versiones de peledeístas, la cúpula está dividida sobre la alianza en un frente de oposición, además de Martínez se ha opuesto públicamente, Charlie Mariotti, secretario general, aunque en los últimos tiempos parecía que había bajado la hostilidad.



De hecho, ayer Francisco Javier García, miembro del equipo de estrategia del PLD, contradijo a Martínez sobre las alianzas. Dijo que nadie gana solo y que el PLD siempre ha hecho alianzas. Lo más grave de lo revelado por García es que la comisión de alianzas no se ha reunido.



La alianza oficial con el PLD para Leonel es difícil por dos razones, las consecuencias políticas que tendría y la falta de confianza que caracterizan los acuerdos con algunos jefes del PLD.



Pero desde otra perspectiva, resulta difícil rechazar un acuerdo, sobre todo con la base peledeísta que siempre ha dado su voto a Leonel. Incluso, el propio Danilo Medina reveló que el 35% de los peledeístas votará por Leonel en 2024.



Pero si el PLD oficializa el rechazo a la alianza como ha dicho su candidato, la responsabilidad política del resultado recaerá toda en el PLD y nada en la FP. El fracaso de la cacareada alianza, será culpa del PLD, ni de Leonel ni la FP. Le pasarán factura a la cúpula morada y, por lo que se ve, parece que el precio que pagará será alto.