Los partidos de oposición han puesto el grito en el cielo al exigir a la JCE que presione al Gobierno para que entregue el 0.2% del presupuesto, equivalente a 2 mil 555 millones de pesos más a lo entregado este año.



La base legal de las organizaciones para exigir el dinero es lo establecido en el artículo 224 de la Ley 20/23, que instruye que en el año electoral a los partidos les corresponde el 0.5% del presupuesto.



En total serían 5 mil 111 millones 750 mil pesos, pero el Gobierno solo contempló el 50% de esos fondos. La JCE dijo que ya entregó la totalidad de los recursos en dos partidas.



Para los que llevan anotaciones, no es la primera vez que el gobierno del PRM intenta recortar los fondos de los partidos políticos. El 16 de octubre de 2020, a dos meses de asumir las riendas del Estado, el presidente Luis Abinader anunció que sometería un proyecto de ley para recortar el 50% de los fondos de los partidos en el presupuesto de 2021. “El próximo año no es electoral y los partidos pueden esperar, pero los dominicanos no”, expresó para entonces Abinader.



Según lo anunciado por el gobernante, los recursos serían destinados a construir una extensión de la UASD en Santo Domingo Este.



“Con el dinero que ahorremos con esta medida, propondré iniciar el proyecto de la UASD en Santo Domingo Este”, indicaba el mandatario en un breve discurso dirigido a la nación en ocasión de cumplir sus primeros 60 días de gestión.



Ese planteamiento de reducir el financiamiento a los partidos y el discurso del presidente Abinader de descalificar a los militantes de partidos políticos para algunos cargos en el Estado como la Procuraduría, Cámara de Cuentas y altas cortes, fue interpretado como parte de la campaña antipartidos que desarrolla un sector con intereses políticos al margen de los partidos.



Ahora, producto de la desafección que muestran los ciudadanos hacia los partidos y la voracidad del PRM en la “conquista” de dirigentes de la oposición, no se puede descartar que en poco tiempo se desate una campaña acusando al partido de gobierno de intentar aniquilar los partidos que le adversan.