El gobierno del PRM ha estado sometido al fuego de las redes sociales por escándalos de supuesta corrupción en el Estado. Desde el caso del Intrant que generó choques con la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas y obligó a la salida del director de la entidad, Hugo Beras.



Luego llegó el caso de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) que ha involucrado no solo al principal funcionario de la entidad, sino también figuras de los medios de comunicación. El contrato que extiende el arrendamiento de siete aeropuertos a Aerodom también ha sido objeto de cuestionamientos en la oposición política y en otros sectores sociales.

Además está el caso del Ministerio de Educación cuestionado en la actual gestión por contratos que benefician a una empresa vinculada a su titular.



Esos temas específicamente, aunque hay otros vinculados a la transparencia y al manejo de los recursos públicos, fueron respondidos de manera particular por cada afectado. Sin embargo, ayer, el PRM decidió en una rueda de prensa encabezada por sus principales autoridades responder a los cuestionamientos diciendo que se trata de una campaña de la oposición para desacreditar al Gobierno.



¿Por qué el PRM responde un tema del Gobierno?



El PRM, quizás en una acción políticamente correcta, un tema de transparencia del Gobierno, que debe responder la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, lo llevó al terreno partidario. Fueron las autoridades del PRM, en el local principal de la organización, las que han dado la respuesta más contundente que hasta ahora han tenido los ruidos y escándalos de supuesta corrupción y mal uso de los recursos públicos en el Gobierno.



Hasta ahora, esos escándalos del Gobierno no se han generado desde los locales de los partidos de oposición, el principal espacio han sido las redes sociales, las que antes sirvieron para la misma campaña contra los que hoy son oposición.



Parece que la oposición se hará la ciega, sorda y muda ante la respuesta del PRM. Tal vez seguirá su trabajo en el mismo lugar. Pues decían y dicen los reformistas que lo que está bien no se cambia.