La justicia llega, tarde o temprano, es una frase que se repite con frecuencia ante situaciones de injusticia que, en el momento, ante la imposibilidad de hacer valer la razón que se tenga, genera impotencia. A la planta de generación eléctrica de Punta Catalina, deshonrada en todas las formas posibles, el presidente Luis Abinader le hizo justicia en su discurso del pasado lunes, en el que rindió cuentas a la nación. La citó entre las empresas rentables del Estado.



“También quiero señalar que Punta Catalina, convertida ya en empresa pública de capital 100% estatal, organizó su contabilidad que arrastraba con deficiencias desde la puesta en marcha de la central, reportando dividendos superiores a los 220 millones de dólares y producción récord de energía de 4,701 gigawatts/hora y hoy es una de plantas más eficientes del sistema en términos de costo de energía gracias a las oportunas compras de carbón”, reza el párrafo que el gobernante dedicó a la Central Termoeléctrica.



De ese proyecto se dijo de todo. Cada grupo que tiene agenda encontró una razón para denigrarla. Al final de la construcción, no le cabía un descrédito más.



Los ambientalistas la hicieron añicos, con la denuncia de que sería altamente contaminante y el grave daño que causaría al medio ambiente y a la salud.



Los voceros de la lucha contra la corrupción, la identificaron como cuerpo del delito, responsable de la mayor corrupción, tanto por soborno como sobrevaluación.



Pero en el proyecto de Fideicomiso que envió este gobierno al Congreso y que luego fue retirado, no aparece la sobrevaluación de la que tanto se cacareó.



Los generadores eléctricos la acusaron de que sería inservible, que no aparecería el carbón que necesita para operar. Se dijeron cuchimil cosas más durante los años de construcción y el inicio de las operaciones. Pero ha sido reivindicada, más temprano que tarde.



Por cierto, los principales críticos, son los mismos que se opusieron al Metro, que levantaron banderas por el 4% e hicieron marchas contra la corrupción, pero ahora están tuertos. Los que llevan apuntes, anótenle otra derrota a ese grupo.