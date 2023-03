Los tres principales partidos del sistema, el PLD, el PRM y la FP reaccionaron ante uno de los casos de corrupción más delicados y de impacto aún impredecible. El más grueso de los que ha sometido el Ministerio Público, en su versión de órgano independiente impulsado por el presidente Luis Abinader.



El primero en reaccionar, como era de esperarse por ser el afectado, fue el PLD. Cambió el libreto, en lugar de permanecer pasivo y desligarse de los casos de corrupción como ocurrió con Coral y Coral 5G, se activó con protestas en las calles, pronunciamientos duros contra el Gobierno y advertencias de endurecer su línea ante la acción del Ministerio Público.



Correcto hasta ahí. El PLD necesita radicalizarse o la pasividad como estrategia lo sepultará. Lo que debe cuidar es que las acciones no caigan en el vandalismo y la violencia, como lo que se observó en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.



La Fuerza del Pueblo, decidió mantener la misma línea que ha seguido hasta ahora. Respeto al debido proceso y apegarse al principio de inocencia que tiene todo acusado hasta que se pruebe que es culpable.



Fuera de algunos desenfocados, que siempre aparecen, el partido verde se manejó bien, al presentarse neutral ante un tema en el que no tiene por qué meterse.



Ayer se conoció un comunicado interno del PRM en el que pidió a la militancia abstenerse de opinar sobre el caso Calamar. Según la comunicación, la razón es para respetar la independencia de acción del Ministerio Público.



Esa es una buena decisión del partido oficial, no le luce estar celebrando que otros caigan en desgracia, sobre todo, sino intervienen en las acciones de la Procuraduría.



Pero, igual aparece quien desentona. En esta ocasión fue el asesor, Mauricio de Vengoechea, quien cometió un desliz, que aunque quiso remediarlo se le hizo tarde. En tiempos de redes, es mejor no externar lo que uno quiere porque es difícil recoger el daño por la instantaneidad de la comunicación.



“¿Se acabaron los intocables? Me refiero a la serie de tv por supuesto”. Ese mensaje el asesor lo borró, pero igual fue tarde, lo que nunca debió hacer fue publicarlo.