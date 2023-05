Francisco Javier García renunció como coordinador nacional de la campaña de Abel Martínez. El chisme de las diferencias entre el candidato y el coordinador de la campaña tomaba cada vez más cuerpo entre políticos dentro y fuera del PLD.



En una extensa carta de dos páginas y 13 párrafos, la razón de las dificultades que enfrenta el proyecto de Abel a lo interno del PLD, García la expone en las últimas dos líneas y media del párrafo doce.



“…Me permito insistirle en que la lucha política no es muscular, es una lucha de inteligencia donde el predominio de la humildad, la tolerancia y la sabiduría que solo Dios otorga son el camino que conduce a la luz del triunfo”. Los que están atentos al quehacer político, especialmente en el PLD y sus allegados, saben a que se refiere García.



La renuncia de García, sobre todo en los términos en que ocurre y por lo expuesto en la carta, implica si no un rompimiento, por lo menos un alejamiento de Abel de la denominada OTAN del PLD.



El veterano político había enfrentado problemas con Martínez, desde que empezó a organizar asambleas con los cuadros del PLD en distintas provincias del país y, según los comentarios de peledeístas, en esos encuentros a Francisco le pedían que asumiera la candidatura. Parece que eso provocó celos en Abel, que lo fue excluyendo de las decisiones de la campaña.



Tras la renuncia de Francisco el rumor que dominó en las redes sociales es que supuestamente Danilo Medina asumiría la jefatura de la campaña de Abel. Eso parece poco probable porque el líder del PLD se está sometiendo a un tratamiento fuera del país por el cáncer de próstata. En ese contexto no parece compatible con el estrés que representa asumir una campaña electoral presidencial a menos de un año de las elecciones.



Además, se sabe que Medina es un político veterano y no parece que vaya asumir un rol en el PLD que en el futuro le pueda responsabilizar de un posible pobre desempeño electoral.



Andrés Navarro, designado recientemente por Martínez como coordinador de planificación y gabinete de la campaña, definió su papel como “un rol fundamental de monitoreo, una especie de brazo de gestión de la coordinación de la campaña”.