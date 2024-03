Desde las elecciones municipales, los principales impulsores de la alianza Rescate RD, habían intentado que en un mismo escenario se encontraran Leonel Fernández, Danilo Medina y Abel Martínez. El principal promotor de esa idea, ha sido Miguel Vargas, el vocero oficial de la alianza que además es candidato presidencial del PRD.



Para las municipales no se logró, según se supo porque ni Leonel Fernández ni Abel Martínez se convencieron de la conveniencia de ese acto. Para entonces, Danilo Medina estuvo de acuerdo, pero hizo observaciones como no generar una competencia de aplausos entre el liderazgo de los partidos de oposición.



El mismo grupo que impulsó, sin resultados ese encuentro, volvió a insistir pasadas las votaciones del 18 de febrero que dejaron un duro golpe electoral para la oposición. En esta nueva gestión, Miguel Vargas se ocupó de conversar con los tres principales actores del proceso político.



Al cruzar la información obtenida, parece que al que resultó más difícil de convencer fue Leonel. Las gestiones ante el expresidente incluyeron una carta de José Francisco Peña Guaba, y finalmente Leonel se convenció de la conveniencia del acto conjunto de las figuras de los partidos de oposición.



A menos que ocurra algún imprevisto, todo está listo para la participación conjunta de esos dirigentes en una especie de rueda de prensa para dar a conocer la ruta que seguirán de cara al 19 de mayo. Según el protocolo acordado hasta anoche, solo esas cuatro figuras estarán en la mesa principal y Vargas leerá la declaración.



Danilo luce muy entusiasmado con la alianza, al punto que dijo que los tres unidos pueden evitar el triunfo del PRM en primera vuelta. No se sabe qué haría a Medina cambiar de opinión, pues antes era un gran opositor de ese acuerdo.