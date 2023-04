La comisión de alianzas de la FP, que encabeza Roberto Rosario, decidió dejar en manos del presidente de la organización, Leonel Fernández, la situación que enfrenta con la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y la familia Castillo.



La decisión indica que la situación va camino a resolverse y, de hecho, se nota una actitud de críticas menos ácidas en las redes sociales por parte de los dirigentes del partido azul, y de mayor recogimiento en la militancia de la FP.



De hecho, la comisión había discutido que la dirigencia de la FNP fuera la primera organización política en visitar, en el marco de las conversaciones para un frente opositor para las candidaturas municipales de las elecciones de febrero de 2024.



El expresidente de la República, por la amistad que lo une con la familia Castillo, su fama de hombre de consenso y su probada experiencia política, es casi seguro que recogerá algunos errores en la situación que ha enfrentado la FP con los Castillo. Es poco probable que un veterano político como el líder de los verdes, plantee como salida el punto vulnerable de la dirigencia de la FPN, como el posicionamiento electoral medido a través de encuestas o su trabajo en la calle. Se sabe que esos no son los puntos fuertes de ese grupo político, por tanto, no parece razonable plantear un entendimiento sobre con eso sobre la mesa.



Los hermanos Castillo, especialmente Vinicio (Vinicito) y Juárez, han sido críticos ácidos de una posible alianza entre el PLD y la FP. Consideran que perjudicaría la candidatura de Leonel e incluso su legado histórico.



“No se puede pretender tergiversar causas de nuestras justas críticas sobre la ominosa e histórica disyuntiva en la que han metido al amigo Leonel Fernández a un asunto de candidaturas. Nunca jamás nos aliaríamos a eso, en ningún caso, en FNP no hay la más mínima disidencia en eso”, respondió Juárez Castillo, sobre las informaciones que dan cuenta de que gran parte de la dirigencia del partido azul no comparte las críticas hacia sus antiguos aliados de la FP. En esa misma tesitura se han pronunciado Vinicito y Pelegrín, sobre la candidatura a la senaduría y la alianza.