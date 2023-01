La cantante Shakira ha compuesto una canción para sacarle en cara a su exesposo, el futbolista español, Herard Piqué, que la dejó por otra. La composición rompió récord en youtube con más de 25 millones de vistas en once horas.



La farándula y política se parecen mucho, el despecho ocurre en ambas ramas y es lógico porque hay gente y sentimientos involucrados. Por ejemplo, el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Rafael Paz, que antes fue miembro del Comité Político del PLD, ha sido advertido que no recibirá apoyo de la dirigencia de su antiguo partido para ningún cargo electivo.



Es una acción de despecho por la infidelidad al unirse al partido verde y abandonar el morado, luego que recibió trato preferencial. Parece que Paz vio en la FP el Ferrari que Shakira dice que es, luego que el PLD pasó a Twingo.



Pero lo mismo ocurrió con la dirigencia de la FP en el caso de Margarita Cedeño. Para la interna del PLD, la advertencia es que la dama no recibiría un solo voto de los verdes. Resulta que los de ese partido se sienten heridos por la acción de la exvicepresidenta de permanecer en el PLD, luego que abandonó todo a cambio de una promesa de candidatura presidencial que se dio.



Al contrario, en la votación quedó políticamente afectada por alcanzar un nivel muy inferior a las expectativas que se habían creado.



Hay acciones políticas que se parecen más a Jennifer López que a Shakira. JLo, ante las supuestas infidelidades de Alex Rodríguez, amaneció un día casada con su antiguo amor, Ben Affleck y con una cara de felicidad que da envidia.



Esa ha sido la receta que ha aplicado el PLD ante la salida de dirigentes. Desde el 2019 cuando renunció Leonel Fernández, al día siguiente Temo Montás fue designado presidente interino y con la misma prisa han sustituido a los miembros del Comité Político que han renunciado.



A rey muerto, rey puesto, sea en la política o el amor, y cuanto antes mejor. Shakira ganará dinero por su canción de despecho y JLo logró anillo de 10 millones de dólares y amor incluido. Pero en política no es así, el que perdió, perdió y el que gana es que goza.