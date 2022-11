Email it

Los fines de semana los acontecimientos políticos están a la orden del día. Cada equipo se las ingenia y organiza eventos para no quedar fuera de la agenda. El presidente anunció el paquete de ayuda navideña, Leonel juramentó en San Francisco, Abel encabezó acto masivo en San Juan y el PRSC escogió las autoridades.



De esos eventos, hubo dos hechos que deben quedar registrados con detalles, por las informaciones que llegan a La Pizarra. El discurso de Abel Martínez, que se distancia de su estampa nacionalista y la barrida sorpresa que le dio Quique a Genao, en la asamblea colorá.



Tiro de gracia de Abel



En el acto de San Juan, que brilló por la buena organización y montaje, el candidato del PLD se destapó con un discurso que se convirtió en el comentario principal de Twitter, la red del debate político. Abel, que había sobresalido por su discurso nacionalista, se destapó con una defensa a la embajada americana en el país que hace dos semanas emitió un comunicado que acusa al país de racista y el Gobierno respondió, correctamente, rechazando esa afirmación.



En el corte que corrió en redes, los rostros de varios de los que estaban en primera fila, hablaron. Esa ocurrencia fue el tiro de gracia que le faltaba a esa organización. No se sabe si fue cosa del candidato o de sus asesores, pero lo que pasó es malo, y por el momento que viven los morados, malísimo.



Sorpresa de Quique



Ramón Rogelio Genao fue seguro y confiado que por el trabajo que había hecho junto a cuadros como Eddy Alcántara, además de lo que implica tener a favor el Gobierno, pues se comenta que corrió la logística, se pondría la banda presidencial del PRSC. Pasó lo contrario, para sorpresa, Genao fue barrido por Quique Antún. Se dice que 90/10.



Quique tiene fama de gallero. Si lo de ayer hubiese sido en gallera, fue un golpe de bolsón, pero no a un gallo sin topar, ni pelón, ni un quiquiriquí. La pelea fue entre dos veteranos y Quique se llevó la corona y Genao una vicepresidencia, como premio de consolación.



Como Genao y Eddy son oficialistas, ahora lo que se dice es que la derrota fue al gobierno y al PRM.