Falta mucho, aunque no necesariamente tanto, para adelantar cómo será finalmente el escenario electoral para las elecciones de 2028. Para las votaciones faltan poco más de tres años, para definir las candidaturas presidenciales, de tres vueltas al sol.



A lo interno del PRM hay preocupación al más alto nivel porque hay dirigentes convencidos de que un sector interno estaría involucrado en la campaña de descrédito que, según algunos de la cúpula, hay en contra de funcionarios del Gobierno, lo que está erosionando la imagen de la segunda gestión del PRM.



Las versiones que se comentan es que ese sector estaría aliado a uno de los partidos de oposición para la ejecución de esa estrategia. Si las sospechas son ciertas, para el 2028 no se debe descartar la posibilidad de tres proyectos presidenciales competitivos.



El primero lo encabezaría el partido de gobierno, que todavía no tiene definida la figura que encabezaría la boleta presidencial, un hecho que en la historia política de la República Dominicana, ha sido negativo para ganar elecciones.



El otro proyecto lo encabezaría la Fuerza del Pueblo, principal partido de la oposición que, además, tiene definida la boleta presidencial con tiempo. La incógnita es quien y con cuáles partidos encabezaría la tercera opción presidencial.



En la lógica de la actual configuración del panorama electoral, se supone que es el PLD, pero esa organización no está en condiciones de competir con posibilidades para el 2028 y, de hecho, siquiera tiene definida la boleta presidencial. Pero la versión de la tercera opción involucra al PLD, pero la candidatura vendría de otras esferas políticas y un desprendimiento del partido oficial.



A estas alturas, son muchos los rumores y ensayos que se ponen en escena, pero el PRM está en observación de quien da un paso en falso para tomar medidas.



El problema es que cuando se trata de la guerra por el poder, los protagonistas no entran en razón, se ponen brutos, dirían los urbanos. Quienes hoy son oposición “se pusieron brutos” y entregaron el poder, no se debe descartar que la historia se repita.