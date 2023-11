La sorpresa política de esta semana fue la escogencia de Vinicio Castillo (Vinicito) como candidato a senador de la capital por el PRSC. La sorpresa no es porque el partido rojo, disminuido a un 1.80%, lleva al fogoso político en su boleta, pues además de coincidencia del discurso entre el partido y el candidato, fue el candidato de esa organización para las pasadas elecciones.



La extrañeza es porque el PRSC hizo alianza con el partido oficial PRM en todos los niveles y el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista tiene un discurso en sintonía con el gobierno y de ataque a la oposición, especialmente contra la FP y Leonel Fernández. Visto así, da la impresión de que el candidato del partido aliado al PRM competería por el mismo voto senatorial del partido oficial.



No queda del todo claro si el PRM apoyaría la boleta colorá en el Distrito o si llevará candidato propio, que sería, hasta ahora, entre Faride Raful y Guillermo Moreno. Pero parece que la decisión inclina la balanza hacia la senadora.



¿A qué obedece la jugada de un partido aliado al PRM postular a Vinicito a senador en la capital si tiene muy pocas posibilidades de triunfo? El tema ha sido comentado en círculos políticos de oposición y el gobierno. La conclusión de la mayoría es que esa candidatura del PRSC tiene la finalidad de bajar el posicionamiento electoral de Omar Fernández que sería el candidato a senador de la alianza.



En los círculos políticos, de oposición y gobierno, se reconoce la amplia ventaja que tiene el dirigente de la FP para ganar la senaduría del Distrito frente a todos los candidatos, en alianza y sin alianza.



El cálculo sería que Vinicito podría capitalizar parte del voto conservador que se supone apoyaría a Omar en rechazo a Faride, que tiene un discurso radicalmente contrario. Si esa es la estrategia, evidencia que Omar se ha convertido en un rompecabezas para el partido oficial, ahora y para después.



No se debe adelantar si la estrategia dará resultados o no, pero con un candidato que no está radicalizado en contra nadie, se complica. Ese tipo de candidaturas no generan rechazo y Omar tiene la ventaja de que actúa y se parece a la mayoría de los votantes.