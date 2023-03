Hay que recordar que en el año 2010 la RAE estableció como norma no colocar la tilde a “solo” como adverbio y que quien lo escribiese tenía la potestad de utilizarlo si tenía el riesgo de caer en ambigüedad, pero que, en definitiva, su recomendación era no marcar el acento en ningún caso. Lo mismo se estableció para los demostrativos (este, estos, aquel, etc.), que en lo adelante también pasaban a escribirse sin tilde.



Hubo quienes se rebelaron contra la norma y hasta el día de hoy siguen colocando la tilde a ‘sólo’ cuando es adverbio, como es el caso del escritor Arturo Pérez-Reverte, quien celebró “una noticia”, al parecer, malinterpretada por los periodistas que cubrieron la sesión del pleno de la RAE hace unos días.



Pero recordemos la travesía de esta tilde diacrítica en ‘sólo’ (solamente) y ‘solo’ (soledad) y la batalla reactivada entre la RAE, lingüistas y escritores que se oponen a la norma.



En el 2010, la norma establece que se puede utilizar la tilde en “sólo”, solamente cuando sea adverbio, no como adjetivo; pero recientemente, el 2 de marzo de 2023, se aprobó una modificación de la redacción de dicha regla, donde, según la institución, no se cambiaba lo establecido en 2010.



“Las reglas ortográficas venían prescribiendo el uso diacrítico de la tilde en el adverbio ‘solo’ para distinguirlo del adjetivo solo cuando en un mismo enunciado podían producirse casos de ambigüedad (…) A partir de ahora, se podrá prescindir de la tilde incluso en los casos de doble interpretación, porque las posibles ambigüedades son resueltas casi siempre por el propio contexto comunicativo”, indicó la institución.



Ahora, en el 2023, tras la polémica desatada en las redes sociales, la RAE aclaró lo siguiente: “Se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio ‘solo’ y los pronombres demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad (…) Se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad. Al introducir ‘a juicio del que escribe’, no se añade nada nuevo. Es siempre el que escribe quien valora si existe o no ambigüedad”, indica el perfil oficial de Twitter de la institución en una consulta realizada por una usuaria sobre la tilde en el adverbio ‘solo’.



Periódicos importantes dieron por válido que la RAE había repuesto la tilde a los demostrativos y al adverbio ‘solo’, lo que derivó en un mar de opiniones y consultas; celebraciones por parte de quienes se han opuesto a la norma; controversias en torno a la polémica, pero al final, todo sigue igual que en el 2010.



Mi recomendación: siempre consultemos las fuentes oficiales antes de asumir como válida una información, sin importar la confiabilidad de la fuente.

¡Gracias por leerme!