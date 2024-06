Me llama la atención cuando en las noticias se menciona mucho el concepto Latinoamérica más bien un sustantivo que simplifica las cosas cuando se trata de titular una noticia que afecta a ese amplio territorio.

Cuando hablamos de Latinoamérica, nos referimos a un inmenso territorio de más de 20 millones de Kilómetros cuadrados, que comprende una veintena de países en los que se habla español, portugués y, bastante menos, el francés.



Es una región dentro del continente americano que incluye todos aquellos países que han sido conquistados y colonizados por los países ibéricos de España y Portugal a excepción de los pequeños territorios donde se habla inglés francés y holandés



Y digo que me llama la atención pues muchas veces se dice toda Latinoamérica por decir varios países de dicha región, y cuando vemos se trata de unos cuantos países de esa parte del continente.



En las Naciones Unidas se distingue América Latina del Caribe como dos regiones independientes. Y si hablamos del Caribe debemos citar las palabras del jurista y político guatemalteco Francisco Villagrán Kramer, que expresa: “Es revelador reparar en la dualidad a que da lugar el concepto ‘Caribe’. Por un lado, como espacio marítimo, el mar Caribe, singulariza las naciones cuyas costas bañan esas aguas, sin embargo, el privilegio de identificación caribeña lo reclaman fundamentalmente, las islas con los que se distinguen por los idiomas que hablan.”



Si enfocamos esto así, hay tres Caribes: el Anglófono, Hispanófilo y Francófono, eso se ha oficializado desde la creación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), bajo la Resolución 106 1948.



Se trata de una clasificación importante pues todos los cupos y cuotas del Sistema de Naciones Unidas son distribuidos en grupos geográficos, es así que los países de América Latina y del Caribe tienen que ponerse de acuerdo.



La Comunidad del Caribe (Caricom), iniciada en 1973 es una organización de 15 naciones del Caribe y de dependencias Británicas fue fundada por el tratado de Chaguaramas (Trinidad y Tobago), los demás son observadores, y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) fundada en Cartagena de Indias, en 1994, formada ésta por 36 países de las subregiones caribeña y centroamericana.



En fin, hay que considerar la complejidad de la denominación a la hora de definir el Caribe y de mencionar por ejemplo. “Toda Latinoamérica está involucrada en tal caso específico”. Eso en periodismo es subjetividad, no está claro, no se ve, ni es correcto.



Muchas veces el titular de una noticia refleja que no se trata de un caso específico y aislado y solo en un país, sino que es algo mucho más extenso y profundo.



Para terminar, es importante señalar que a la hora de leer y ver, que al colocar el adjetivo “Toda” o el “Resto de países” al sustantivo Latinoamérica, este último término es lo bastante general como para englobar a la multitud en la nota periodística.