En 48 horas comenzará el torneo electoral… es el acontecimiento que espera la sólida democracia que impera en República Dominicana.



Este domingo serán las elecciones presidenciales y congresuales. La expectación, respecto al candidato ganador y que deberá ser posesionado el 16 de agosto como el nuevo jefe de Estado para el período 2024-28, es alta.



Pero, como lo proclamaba El Chapulín Colorado, mítico e influyente personaje de la televisión mexicana, ¡que no panda el cúnico!



Está bien claro, y así se ha observado en todo lo que han publicado los medios noticiosos sobre la campaña y las propuestas de los candidatos, es que el proceso electoral ha sido largo y tedioso.



Es de alta significación precisar que Luis Abinader, tras ganar en la pasada consulta comicial, ya puede ser calificado como un veterano presidente.



También anotar que, aunque en plena campaña electoral -cuando buscaba salir Airoso en las traumáticas elecciones post pandemia del año 2020- llegó a decir varias veces que “de ganar la Presidencia no buscaría un segundo mandato”.



Pero rectificó… decidió -y es su posición política que hay que respetársela- optar por un nuevo período presidencial alentado por la cúpula del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Una ajustada precisión periodística: El presente artículo no tiene como objetivo zaherir susceptibilidades políticas-electorales y mucho menos cuestionar las reales posibilidades que pueda tener algún aspirante a ser favorecido por el voto de las mayorías que irán a las urnas el 19 de este mes.



Lo que sí debo apuntar es que, en el clímax de las elecciones -a solo 48 horas de su montaje- se podría decir, y fundamentado en un criterio imparcial, que respecto a quién será el candidato triunfante, el pueblo sufragante ¡ya lo tiene definido!



No obstante, y aunque sus resultados no tengan los anhelados visos de credibilidad, en este trabajo debemos citar algunas de las encuestas publicadas.



Mencionar a las compañías Gallup-RCC Media, Mark Penn/Stawell y Diario Libre-Greenberg que según sus encuestas, Abinader ganará (¿?) las elecciones en la primera vuelta…y si así ocurre, “su reelección estará asegurada”



Pero, ¡cuidado!



Dick Morris, conocido consultor político estadounidense, dio a conocer hace una semana su más reciente encuesta.



Los resultados de su encuesta fueron estos: el presidente Luis Abinader obtendría 46.2%, Leonel Fernández 37.2% y Abel Martínez 12.5%. Esos resultados garantizan una segunda vuelta.



En un segundo balotaje, estos serían los resultados, de acuerdo con lo que señala Dick Morris: Abinader 47.2 y Leonel 47.6.



Entonces, lo lógico es esperar que comience el torneo electoral del próximo domingo. ¡El país tendrá los resultados de la verdadera encuesta!