El Banco Popular Dominicano está celebrando su 60 aniversario. Recuerdo que Higüey fue una de las primeras ciudades de provincia en la que abrió una sucursal, y me llamó la atención que mi padre asistió a la reunión convocada por don Alejandro Grullón, para invitar a higüeyanos reconocidos como empresarios a sumarse al banco como clientes y como accionistas.



Él nunca había tenido una cuenta bancaria, pero compró una acción, de lo que me enteré cuando murió y en sus papeles estaba ese sobre. Con el Popular él y mi madre aprendieron a tener una cuenta bancaria y manejar una chequera. Era un niño en la escuela primaria cuando escuché de mi abuelo Quiterio decir muchas veces, que la capital era el lugar más importante porque en ella estaban las oficinas donde se hacían los cheques. Fue el ambiente en que aprendí a valorar al Popular.



Han pasado 57 o 58 años de esa visita. Pero siempre comparo el pequeño local, uno de los pocos “edificios de cemento” de la ciudad que no llegaba a 20 mil habitantes. Pasó el tiempo y el Popular es una gran institución que se sumó con entusiasmo a la aventura y el nuevo amor de Higüey: el turismo.



Entonces sus amores con Higüey se hicieron más intensos. Porque se convirtió en “El Banco del Turismo”, como lo bauticé en un artículo casi cinco décadas después y la frase pasó a ser un eslogan institucional que hace justicia a su interés y dedicación a esta retadora actividad que pocos conocían en esta isla. Lo del Popular con el turismo es una larga, interesante e importante historia.



Su consistente y exitosa presencia en el sector animó a los demás bancos a vincularse y ser parte de lo que se ha convertido en el principal negocio del país. Los recursos dedicados a financiar el turismo representan una cifra tan grande que tiene más ceros de los que yo se contar.



Los últimos números que tengo registrados dicen que ha participado en el financiamiento de más de 26, 500 habitaciones hoteleras alrededor del 30% del total. También, ha contribuido a crear más de 33,000 empleos directos en hotelería, casi el 20% del total. Un veterano del sector estimó que los recursos canalizados por el Popular son unos US$3,000 MM, que en pesos dominicanos a la tasa de cambio hoy es una cifra que supera lo que usualmente manejamos.



El sector turismo, hoy uno de los principales motores de la economía, tiene mucho que agradecer al Banco Popular, primero en crear un departamento, con un experimentado vicepresidente, para canalizar recursos al sector. Hoy el Reservas y BHD, dos importante bancos dominicanos, también apuestan al turismo. Es bueno que la banca local negocie con un sector con una tasa de morosidad casi cero y esas ganancias se quedan aquí.



En el 2023 el secretario de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, reconoció en Madrid al Popular por su apoyo al turismo. La historia sigue confirmando que acerté con el artículo en el que bautice al Popular como “El Banco del Turismo”.