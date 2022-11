Podría parecerte extraño que los títulos tengan sus propias características a la hora de utilizarlos como tales, pero por favor, recordemos que el universo de la ortografía tiene sus normas, las cuales se amplían y se conjugan como engranaje en todo lo que las envuelve.



Por ejemplo, en el caso de los títulos, estos se destacan por ser breves, aislados y están destacados con algún tipo de recurso tipográfico (negrita, tamaño distinto, otro tipo de fuente, alineación centrada o a la izquierda…).



La RAE define el término título como “la palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de una obra o de cada una de las partes o divisiones de un escrito”, y a propósito de esto, esta entrega es para recordar que los títulos no llevan punto final y que lo mismo se aplica a los subtítulos.



Ciertamente, el universo de los títulos es amplio y abarca otros conceptos, dependen del contexto, pero queremos enfocarnos en lo que nos explica la RAE en la descripción anterior.



Solo tendríamos que remitirnos a los titulares o encabezados de las noticias, reportajes, crónicas, artículos, etcétera. ¿Verdad que nunca vemos un punto final? Pues eso es lo correcto.



Veamos otros datos curiosos sobre los títulos, que pese a ser cortos (máximo 10 palabras), pueden llevar dos puntos, coma, punto y coma, signos de interrogación y exclamación, pero nunca punto final, como ya explicamos anteriormente.



Algunos ejemplos serían los siguientes: 1) ¡Celebran la victoria de Lula!, 2) Bolsonaro: “Cumpliré la Constitución”; 3) El Licey, un equipo demasiado fuerte en esta temporada 2022; 4) CMD inicia batalla contra las ARS; anuncia no aceptará seguros.



En lo que concierne a los títulos de las obras de creación (libros, películas, cuadros, esculturas, piezas musicales, programas radiofónicos o televisivos), la Fundéu nos explica que se escriben, como recuerda la Ortografía de la lengua española, en cursiva, en mi caso suelo entrecomillarlas, y con inicial mayúscula solo en la primera palabra y en los nombres propios, si el título incluye alguno.



Veamos un ejemplo de lo anterior, a propósito de los títulos de obras. “Este mes compré varios libros: ´El coronel no tiene quien le escriba´, ´1984´ y ´Orgullo y prejuicio´.



Así que, si eres de los que aún colocan el punto final a los títulos y subtítulos, ya no lo hagas más porque es incorrecto y, recuerda, que lo mismo se aplica para los subtítulos.

¡Gracias por leerme!