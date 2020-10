Desde el 2014 mi esposa Zinayda y yo, teniendo como soporte el canal Señales TV, hemos estado desarrollando todos los años una “Jornada Nacional en Defensa de los Matrimonios”, mediante la cual implementamos acciones y proyectos para ayudar a fortalecer y unificar de los matrimonios, y enfrentar la gran ola de divorcios que se están produciendo en nuestra nación.

En estos seis años y a través de esa campaña, hemos realizado cuatro grandes conferencias las cuales hemos llevado a más de 150 auditorios de empresas privadas y públicas, cooperativas, iglesias y pueblos del interior. Esas cuatro grandes conferencias han sido “Claves para construir matrimonios sanos y felices”, “Sexo y rutina: Cómo manejarlos en el matrimonio”, “Las finanzas en el matrimonio” y “Juntos y felices para siempre”.

Con esas conferencias buscamos aportar nuestro granito de arena para frenar la ola de divorcios en nuestra nación, que ya alcanza el nivel de epidemia. En estos tiempos, los matrimonios viven situaciones muy difíciles, complicadas, llenas de tentaciones, de momentos de tensión y desesperación y de mucho estrés. Todo eso ha provocado que las cifras de divorcios formales y las separaciones informales se hayan disparado de manera amplia.

De acuerdo con las investigaciones que hemos realizado, ya en nuestro país se produce un divorcio cada 7 minutos. Algo sencillamente increíble y doloroso.

Fruto de la nueva realidad que viven los matrimonios con esta pandemia, en el país se ha incrementado la ola de violencia intrafamiliar y la separación formal y de hecho, de muchos matrimonios. Teniendo presente esa realidad, hemos decidido relanzar esa jornada en defensa de los matrimonios con una conferencia, en la cual se aporten orientaciones precisas a las parejas para enfrentar los retos de esta pandemia.

Esta nueva conferencia la hemos denominado “Matrimonios, fe y pandemia”, y será dictada el viernes 30 de octubre a partir de las 7 de la noche. Tradicionalmente nuestras conferencias se realizan en auditorios abiertos con la participación de una gran asistencia de público, pero en esta ocasión, teniendo presente la situación de la pandemia, la misma se realizará desde el auditorio de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, sin público presente para evitar aglomeraciones, y transmitida en directo por Señales TV, canal 40 de Altice, Claro y Wind Telecom, y por todas sus redes sociales.

La finalidad principal de esta conferencia es poder llevar orientaciones a los matrimonios para que puedan enfrentar con éxito todos los retos de esta situación especial de pandemia y cuarentena que vivimos. Dar orientaciones para que los matrimonios en este tiempo, y siempre, coloquen a Jesús en el centro de sus relaciones, que es la mejor vía para poder vencer cualquier obstáculo que pueda presentarse. Zinayda y yo podemos hablar así, porque nuestro matrimonio se ha mantenido por más de 30 años porque colocamos a Jesús en el centro de nuestra relación.

Exhorto a todos mis lectores, sean parte de un matrimonio o no, que no dejen de ver esta conferencia el próximo viernes 30 de octubre. Si tienes un matrimonio, podrás escuchar ideas y sugerencias para vencer esta pandemia y salir fortalecido. Si no eres parte de un matrimonio, podrás ayudar y bendecir a los matrimonios que estén cerca de ti.